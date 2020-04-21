10 рецептов растительных сборов против атеросклероза
На появление и течение атеросклероза оказывает влияние множество факторов: аутоиммунные процессы, инфекции, несовместимость некоторых видов пищи и т.д. В то же время в большинстве случаев заболевание можно остановить, в результате чего атеросклероз не окажет негативного влияния на качество жизни и здоровье человека улучшится.
Остановить развитие атеросклероза помогут травяные сборы, которые с успехом используются для укрепления и очищения сосудов в народной медицине.
Рецепт 1.
Требуется: листьев малины обыкновенной, листьев брусники по 1 ст. л., семян льна посевного 2 ст. л., цветков ромашки аптечной, травы вероники лекарственной по 3 ст. л.
Приготовление: компоненты сбора измельчить и 4 ст. л. получившейся смеси залить 3 стаканами кипятка. Поставить на медленный огонь и томить 15 мин.
Затем отжать траву, процедить.
Применение: по 1/2 стакана теплого отвара за 30 мин до каждого приема пищи.
Рецепт 2.
Требуется: цветков донника лекарственного, листьев крапивы двудомной по 1 ст. л., побегов хвоща полевого 2 ст. л., корня одуванчика лекарственного, корня солодки голой по 3 ст. л.
Приготовление: сырье измельчить в кофемолке и 4 ст. л. получившейся смеси залить 3 стаканами кипятка. Томить на медленном огне 20 мин, отжать траву, процедить.
Применение: по 1/2 стакана теплого отвара за 30 мин до завтрака, обеда и ужина.
Рецепт 3.
Требуется: травы зверобоя продырявленного, листьев подорожника большого по 1 ст. л., плодов шиповника коричного 2 ст. л., травы тысячелистника обыкновенного, листьев мяты перечной по 3 ст. л.
Приготовление: растения измельчить в кофемолке и 3 ст. л. смеси залить 3 стаканами кипятка. Перелить в термос и настоять ночь. Утром отжать траву и процедить.
Применение: по 1/2 стакана за 30 мин до еды 4 раза в день.
Рецепт 4.
Требуется: травы душицы обыкновенной, травы сушеницы топяной по 1 ст. л., плодов укропа огородного 2 ст. л., цветков клевера лугового, листьев березы бородавчатой по 3 ст. л.
Приготовление: все компоненты сбора измельчить в мясорубке и 3 ст. л. получившейся смеси залить 3 стаканами кипятка. Поставить на водяную баню и томить 20 мин, но до кипения не доводить. Затем снять с огня, остудить и процедить.
Применение: по 1/2 стакана за 30 мин до каждого приема пищи.
Рецепт 5.
Требуется: цветков лабазника вязолистного, кукурузных рылец по 1 ст. л., листьев кипрея узколистного 2 ст. л., травы пустырника пятилопастного, цветков календулы лекарственной по 3 ст. л.
Приготовление: компоненты сбора измельчить и 4 ст. л. получившейся смеси залить 3 стаканами кипятка. Поставить на медленный огонь и томить 15 мин.
Затем отжать траву, процедить.
Применение: по 1/2 стакана теплого отвара за 30 мин до каждого приема пищи.
Рецепт 6.
Требуется: травы адониса весеннего, травы тимьяна ползучего по 1 ст. л., листьев подорожника большого 2 ст. л., корневищ валерианы лекарственной, травы цикория обыкновенного по 3 ст. л.
Приготовление: сырье измельчить в кофемолке и 4 ст. л. получившейся смеси залить 3 стаканами кипятка. Томить на медленном огне 20 мин, отжать траву, процедить.
Применение: по 1/2 стакана теплого отвара за 30 мин до завтрака, обеда и ужина.
Рецепт 7.
Требуется: побегов хвоща полевого, корня лопуха большого по 1 ст. л., корня солодки голой 2 ст. л., корня алтея лекарственного, травы тысячелистника обыкновенного по 3 ст. л.
Приготовление: растения измельчить в кофемолке и 3 ст. л. смеси залить 3 стаканами кипятка. Перелить в термос и настоять ночь. Утром отжать траву и процедить.
Применение: по 1/2 стакана за 30 мин до еды 4 раза в день.
Рецепт 8.
Требуется: корня аира болотного, шишек хмеля обыкновенного по 1 ст. л., листьев малины обыкновенной 2 ст. л., листьев крапивы двудомной, цветков ромашки аптечной по 3 ст. л.
Приготовление: все компоненты сбора измельчить в мясорубке и 3 ст. л. получившейся смеси залить 3 стаканами кипятка. Поставить на водяную баню и томить 20 мин, но до кипения не доводить. Затем снять с огня, остудить и процедить.
Применение: по 1/2 стакана за 30 мин до каждого приема пищи.
Рецепт 9.
Требуется: травы герани луговой, корневищ пырея ползучего по 1 ст. л., цветков ромашки аптечной 2 ст. л., травы тысячелистника обыкновенного, листьев крапивы двудомной по 3 ст. л.
Приготовление: компоненты сбора измельчить и 4 ст. л. получившейся смеси залить 3 стаканами кипятка. Поставить на медленный огонь и томить 15 мин.
Затем отжать траву, процедить.
Применение: по 1/2 стакана теплого отвара за 30 мин до каждого приема пищи.
Рецепт 10.
Требуется: корня аира болотного, корневищ валерианы лекарственной по 1 ст. л., травы лаванды узколистной 2 ст. л., корня одуванчика лекарственного, семян льна посевного по 3 ст. л.
Приготовление: сырье измельчить в кофемолке и 4 ст. л. получившейся смеси залить 3 стаканами кипятка. Томить на медленном огне 20 мин, отжать траву, процедить.
Применение: по 1/2 стакана теплого отвара за 30 мин до завтрака, обеда и ужина.
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