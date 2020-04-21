Назван витамин, помогающий при лечении коронавируса

Важно не допустить дефицита витамина D.Витамин D может способствовать снижению рисков заразиться COVID-19.Ученые считают, что прием витамина на 50% снижает угрозу заболеваний грудной клетки.По словам врачей, у человека в три-четыре раза больше шансов простудиться, если у него дефицит витамина D.В связи с этим в университете Гранады в Испании в течение 10 недель будет проводиться исследование с участием 200 пациентов с COVID-19. Ученые попытаются выяснить, может ли «солнечный витамин» помочь при лечении.