Почему цинк снижает вероятность заражения коронавирусом
«Цинк также улучшает усвоение питательных веществ, процессы восстановления тканей организма. Наше тело не в состоянии накапливать цинк, его важно достаточно потреблять каждый день вместе с пищей», — утверждают диетологи.
Увеличить содержание цинка в организме можно тремя способами:
Употреблять больше мяса. Одним из самых лучших источников цинка является красное мясо. Например, на 100 грамм баранины содержится около 4 мг цинка и необходимый организму белок;
Не забывать про морепродукты. Они подходят для людей, которые хотят увеличить количество цинка в организме максимально диетическим методом. Цинком богаты мидии, устрицы, крабы и креветки;
Добавить в рацион бобовые. Специалисты по здоровому питанию советуют употреблять бобовые хотя бы один раз в день.
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