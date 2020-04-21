Почему цинк снижает вероятность заражения коронавирусом

Многие россияне начали обращаться к естественным способам повысить иммунитет. Один из таких методов — употребление цинка. Диетологи и медики советуют увеличить количество этого минерала в своём рационе. Сам минерал никак не противодействует коронавирусу, однако он способен укрепить иммунную систему и повысить эффективность защитного барьера организма.«Цинк также улучшает усвоение питательных веществ, процессы восстановления тканей организма. Наше тело не в состоянии накапливать цинк, его важно достаточно потреблять каждый день вместе с пищей», — утверждают диетологи.Увеличить содержание цинка в организме можно тремя способами:Употреблять больше мяса. Одним из самых лучших источников цинка является красное мясо. Например, на 100 грамм баранины содержится около 4 мг цинка и необходимый организму белок;Не забывать про морепродукты. Они подходят для людей, которые хотят увеличить количество цинка в организме максимально диетическим методом. Цинком богаты мидии, устрицы, крабы и креветки;Добавить в рацион бобовые. Специалисты по здоровому питанию советуют употреблять бобовые хотя бы один раз в день.