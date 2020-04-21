Физические упражнения во время беременности снижают ожирение у детей

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Когда женщины во время беременности занимаются физическими упражнениями, они могут подготовить своих детей к лучшей физической форме в будущем.Исследование опубликовано 17 апреля в журнале Science Advances под руководством профессора Мин Ду.Ученые обнаружили, что физические упражнения во время беременности стимулируют выработку коричневой жировой ткани в развивающемся плоде. Основная роль коричневого жира в организме - сжигать тепло. Его часто называют "хорошим жиром". Белая жировая ткань или белый жир ответственны за ожирение, и его труднее сжечь. Он хаслужил репутацию "плохого жира".Исследование на мышахРезультаты показывают, что у потомства физически здоровых мышей, которые ежедневно занимались спортом во время беременности, была большая доля коричневого жира по отношению к массе тела, а белый жир сжигался быстрее, чем у детей контрольной группы беременных мышей, которые не тренировались. Это помогло предотвратить у них ожирение, улучшило обмен веществ.Исследование является уникальным: влияние физических упражнений во время беременности на развитие плода изучалось только у матерей с ожирением.«Предыдущие исследования показали, что физические упражнения среди женщин с избыточным весом во время беременности защищают от метаболической дисфункции и ожирения у детей. Новые данные показывают, что эти преимущества могут распространяться на потомство женщин с хорошим здоровьем и физической формой».Физические упражнения во время беременности становятся менее распространенными, а показатели ожирения у детей увеличиваются среди матерей с различными индексами массы тела. Ученые надеются, что результаты помогут убедить женщины продолжали вести активный образ жизни во время беременности.