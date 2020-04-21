Увы, некоторые "заповеди" правильного питания на деле оказываются мифами, которые не имеют ничего общего с действительностью. Следовать им глупо и в некоторых случаях даже небезопасно.Как сообщает health info, эксперты собрали 8 правил здорового питания, которые действительно работают и помогают добиться фигуры мечты.Дробное питаниеЕсли вы хотите питаться правильно, то разделите свой ежедневный рацион на несколько приемов пищи. Диетологи называют такой рацион "дробным питанием". В рационе взрослого человека должно быть 3 полноценных приема пищи — завтрак, обед, ужин — и 2 перекуса. Есть нужно правильную еду и небольшими порциями.Это правило действительно работает, потому что вы постоянно заряжаете организм необходимой энергией. В результате он не испытывает чувства голода и вы не сорветесь на запрещенные продукты.Грамотный питьевой режимВода — это жизнь. Старайтесь выпивать как можно больше чистой питьевой воды. Она улучшает работу пищеварительной системы, очищает организм от шлаков и токсинов и увлажняет кожу изнутри.Конечно, не каждый человек может осилить 1,5–2 литра жидкости в сутки. Не загоняйте себя в жесткие рамки. Пейте, когда вам удобно и сколько хотите. Чтобы взять за правило эту полезную привычку, старайтесь пить по утрам и до каждого приема пищи. Также ставьте бутылку с водой прямо перед собой. Если вы постоянно видите воду, то вы точно не забудете выпить стаканчик.Правильные перекусыПерекусы должны быть правильными. С этим не поспоришь. Лишний вес и проблемы со здоровьем обычно появляются именно из-за вредных перекусов — например, фастфуда — или из-за того, что мы заменяем полноценный прием пищи на бургер или выпечку.Отдайте предпочтение овощам, орехам, цельнозерновым крекерам, натуральным йогуртам и даже морепродуктам. Эти перекусы точно не станут причиной лишних сантиметров на талии.Легкий ужинУжин должен быть самым легким приемом пищи. В идеале включите в него белок и овощи. Кстати, способ приготовления не менее важен. Варите, готовьте на пару и запекайте. Жарка — это не самый лучший для здоровья и фигуры вариант.Правильный ужин должен состояться не позднее чем за 4 часа до сна. Обязательно учитывайте это при составлении своего рациона. За это время организм успеет переварить еду, а ночью будет лишь отдыхать, а не трудиться.Легкие альтернативы калорийным продуктамВ нашем рационе довольно много калорийных продуктов, которым с легкостью можно найти альтернативу. Например, сливочное масло можно заменить на оливковое или мякоть авокадо. Чтобы питаться максимально правильно, пересмотрите свой рацион и постарайтесь заменить калорийные продукты на менее питательные аналоги.Больше овощей в рационеОвощи — это кладезь витаминов, минералов и других питательных веществ. Особенно полезны для здоровья зеленые овощи. По данным исследований, в них содержится огромное количество клетчатки, которая укрепляет иммунитет, улучшает работу желудка и кишечника, заряжает энергией и бодростью.Возьмите за правило съедать как минимум 3 плода в день. Это гораздо проще, чем вам может показаться на первый взгляд.Полезные жирыЖиров не нужно бояться, хотя большинство статей уверяют нас в обратном. Жиры действительно вредят организму человека, но далеко не все. Существуют и полезные жиры. Они отличаются высокой питательной ценностью, но калории, которые поступают в организм перерабытываются не в жир, а в энергию. Вот и главное отличие! К полезным жирам относится красная рыба, растительные масла, орехи, семена, авокадо.Размеренные приемы пищиНе торопитесь, когда завтракаете, обедаете или ужинаете. Это правило известно каждому еще с детства. Но некоторые до сих пор думают, что это обычная прихоть родителей. На самом деле размеренный прием пищи способствует лучшему усваиванию и перевариванию еды, а также не дает пропустить момент, когда организм уже наелся.Если вы торопитесь или обедаете за телевизором, то этот момент легко пропустить и в итоге съесть лишнее. Такие переедания неизбежно ведут к проблемам с весом.