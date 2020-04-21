Как оздоровить щитовидную железу в период самоизоляции
Диетологи рассказали о продуктах, употребление которых поспособствует улучшению работы щитовидной железы.
«Полезными продуктами для щитовидной железы окажутся те, которые обогащены йодом, антиоксидантами», — отмечают эксперты.
Самым доступным продуктом остается морская капуста. Её советуют есть примерно один раз в неделю. Также высокое содержание йода было отмечено в вареных яйцах. Кисломолочные продукты помогают щитовидной железе лучше регулировать выработку гормонов. Мясо диетологи рекомендуют употреблять из-за цинка. Это один из важнейших минералов для работы щитовидной железы.
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