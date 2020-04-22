Важно не допустить дефицита витамина D.
Ученые считают, что прием витамина на 50% снижает угрозу заболеваний грудной клетки.
По словам врачей, у человека в три-четыре раза больше шансов простудиться, если у него дефицит витамина D.
В связи с этим в университете Гранады в Испании в течение 10 недель будет проводиться исследование с участием 200 пациентов с COVID-19. Ученые попытаются выяснить, может ли «солнечный витамин» помочь при лечении.
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