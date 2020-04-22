4 натуральных и безопасных средства для очищения от паразитов

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По данным ВОЗ, более 3 миллиардов жителей земного шара сталкиваются с заражением паразитами. Они являются одной из наиболее частых причин обращения людей к врачам. В то же время большинство из нас даже не подозревает, что является их носителями, поскольку наличие паразитов в организме человека часто протекает бессимптомно.Тем не менее важно обращать внимания на состояние своего здоровья и в случае необходимости обращаться за медицинской помощью и проводить очищение от паразитов.Дополнить лечение, назначенное врачом, помогут натуральные средства, которые не вызывают побочных эффектов.Папайя. Пищевой энзим, содержащийся в млечном соке незрелой папайи, — сильнейшее средство против глистов. 1 ст. л. свежего сока неспелой папайи смешать с равным количеством меда и добавить 3–4 ст. л. горячей кипяченой воды (доза для взрослых). Через 2 часа выпить 250–375 мл слегка подогретого молока, смешанного с 30–60 мл касторового масла. Лечение проводить два дня. Детям 7–10 лет давать половину указанной дозы. Для детей младше трех лет достаточно 1 ст. л. средства.Семена папайи тоже полезны. Они богаты веществом карицин, которое эффективно лечит гельминтозы. Семена растолочь и ежедневно принимать утром натощак по 1 ст. л., разведенной в чашке молока или воды.Алкалоид карпаин, содержащийся в листьях папайи, также обладает способностью выводить глистов. Залить 15 г сухих измельченных листьев 250 мл кипятка, настоять, укутав, 1 час, процедить. Пить в течение дня с медом не спеша, небольшими глотками.Сок дыни. Простым и абсолютно безвредным способом изгнания гельминтов, особенно у детей, является сок спелой дыни. Сок пьют натощак по стакану и больше. Дыни, из которых он получен, должны быть выращены без применения ядохимикатов. В противном случае может быть сильное отравление.Отвар корки плодов граната. Отварить измельченную корку одного граната в 150 мл кипящей кремниевой воды. Выпить отвар в 3 приема в течение полутора часов, не принимая пищи. Через 3–4 часа принять слабительное. Для изгнания гельминтов можно употреблять все части гранатового дерева, но отвар корки плодов является наиболее эффективным средством.Кокосовое молоко. В течение 2–3 дней пить молоко из одного среднего ореха кокосовой пальмы (по возможности свежего). Все остальные продукты и жидкость исключить.