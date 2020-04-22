Алкоголь в пожилом возрасте провоцирует набор жира в области талии

Темные круги под глазами способны испортить не только внешний вид, но и настроение любой женщине. В попытках справиться с этой проблемой представительницы прекрасного пола прибегают к разным методам. Об одном из действенных способов рассказала пластический хирург, врач-дерматолог, косметолог Мадина Байрамукова.

«Гидрогелевые патчи действительно могут уменьшить синеву под глазами, так как обычно они пропитаны венотониками, улучшающими кровообращение, уменьшающими венозный застой. Да и само по себе использование холодных патчей, благодаря перепаду температур, приводит сосуды в тонус и позволяет нам улучшить кровообращение в данной зоне», — говорит специалист.

Однако, несмотря на эффективность патчей, специалист предупреждает, что их действие имеет сугубо временный эффект.
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