Алкоголь в пожилом возрасте провоцирует набор жира в области талии
«Гидрогелевые патчи действительно могут уменьшить синеву под глазами, так как обычно они пропитаны венотониками, улучшающими кровообращение, уменьшающими венозный застой. Да и само по себе использование холодных патчей, благодаря перепаду температур, приводит сосуды в тонус и позволяет нам улучшить кровообращение в данной зоне», — говорит специалист.
Однако, несмотря на эффективность патчей, специалист предупреждает, что их действие имеет сугубо временный эффект.
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