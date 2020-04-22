Три плюса кудрявой капусты, которые удивят

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Овощи в целом полезны для здоровья. Тем не менее, некоторые из них являются лучшими из лучших, например, крестоцветные, а в частности, кудрявая капуста.Борьба с воспалениямиКудрявая капуста известна своим противовоспалительным эффектом, который достигается с помощью антиоксидантов, присутствующих в составе овоща. Дополнительный плюс заключается в альфа-Линоленовой кислоте, которая является растительным аналогом омега-3 жирных кислот.Здоровье сердцаВ кудрявой капусте много калия и витамина К, что помогает поддерживать здоровье сердца. Некоторые исследования показывают, что кудрявая капуста помогает повышать «хороший» и снижать «плохой» холестерин.Польза для беременныхКудрявая капуста способствует здоровому развитию плода, являясь ценным источником фолиевой кислоты, которая необходима для предотвращения врожденных дефектов. Получение достаточного количества фолиевой кислоты может снизить риск других осложнений, связанных с беременностью, включая анемию и преждевременные роды.