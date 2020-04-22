Назван побочный эффект дезинфицирующих средств

Излишняя дезинфекция может плохо отразиться на здоровье.Доктор Евгений Комаровский рассказал о побочном эффекте массового применения дезинфицирующих средств.Этот актуальный сейчас вопрос он прокомментировал на своей странице в Instagram.Комаровский напомнил, что медицинская наука давно оперирует понятием «болезни высокой чистоты».Врач подчеркнул, что человеческий организм готов к тому, чтобы регулярно контактировать с миллиардами бактерий и вирусов. Однако из-за обильного использования мыла дезинфицирующих средств и тому подобного контакты детей с грязью резко уменьшаются, и иммунитет, условно остается как-бы недогруженным.«Он не может в полном объеме делать то, что ему положено. И он начинает реагировать на все то, на что в обычных условиях он бы не реагировал, если бы занимался вирусами, бактериями, глистами, грибами и так далее», — отмечает педиатр.Комаровский подчеркнул, что именно это и есть главная причина огромного количества аллергических заболеваний — недогруженность иммунитета приводит к неадекватным иммунным реакциям организма.Доктор отметил, что иммунитет не становится, а скорее «неадекватнее». Комаровский уверен, что массовое применение дезинфицирующих средств обязательно приведет к значительному росту аллергических заболеваний.«Нам предстоит увидеть увеличение количества случаев астмы, сезонной аллергии — это всё мы будем расхлебывать еще долгие годы, даже если уже забудем о вирусе», — подчеркнул он.