Почему диабет опасен при коронавирусе
Работа экспертов подтверждает, что у тех, кто страдает от повышенного содержания сахара в крови, вероятность умереть при заражении COVID-19 выше. Коронавирус в состоянии повышать метаболизм глюкозы посредством феномена, известного в медицинских кругах как “цитокиновый шторм”. Проявляется он в том, что в организме вырабатывается чрезмерное количество иммунных клеток. Скачок последних нередко происходит в легких, что и повышает риски летального исхода в случае коронавирусной инфекции.
Выводы научных сотрудников сделаны по итогам эксперимента, вовлекавшего мышей, сообщается на страницах Science Advances. Грызуны получали глюкозамин, обеспечивавший производство большего числа цитокинов, активных компонентов иммунных клеток.
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