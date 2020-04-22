Эксперт по питанию посоветовал употреблять зеленый лук

О пользе употребления зелени говорится много. Не является исключением и зеленый лук. В частности, как отмечает зарубежный эксперт по питанию Халед Юсеф (Khaled Youssef), слова которого приводит сетевое издание "Актуальные новости", зеленый лук является довольно эффективным средством в качестве профилактики гипертонии.Кроме того, он обладает и другими весомыми преимуществами для здоровья. Например, он улучшает функционирование печени, восстанавливая клетки и уменьшая воспаление жизненно важной железы. Также употребление зеленого лука способствует улучшению кровообращения в организме, что снижает риск появления проблем с кровяным давлением.Еще одно полезное свойство, которым обладает зеленый лук, обусловлено наличием в его составе антиоксидантов, которые уменьшают окислительный стресс и минимизируют осложнения от сахарного диабета. Также эти вещества помогают превращать углеводы в простые сахара, что препятствует внезапному повышению уровня сахара после принятия пищи.Также важно отметить, что высокий уровень холестерина существенным образом влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Лук же, благодаря содержанию в нем особых вещества, помогает снижать эти показатели, тем самым минимизируя этот риск.Еще одним полезным свойством лука называется его роль в плане укрепления костей.