Эксперт по питанию посоветовал употреблять зеленый лук
Кроме того, он обладает и другими весомыми преимуществами для здоровья. Например, он улучшает функционирование печени, восстанавливая клетки и уменьшая воспаление жизненно важной железы. Также употребление зеленого лука способствует улучшению кровообращения в организме, что снижает риск появления проблем с кровяным давлением.
Еще одно полезное свойство, которым обладает зеленый лук, обусловлено наличием в его составе антиоксидантов, которые уменьшают окислительный стресс и минимизируют осложнения от сахарного диабета. Также эти вещества помогают превращать углеводы в простые сахара, что препятствует внезапному повышению уровня сахара после принятия пищи.
Также важно отметить, что высокий уровень холестерина существенным образом влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Лук же, благодаря содержанию в нем особых вещества, помогает снижать эти показатели, тем самым минимизируя этот риск.
Еще одним полезным свойством лука называется его роль в плане укрепления костей.
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