Не все то полезное, что растет
Так, эксперты советуют существенно снизить в меню количество кукурузы, мяса скота (выкормленного зерном), арахиса и кешью, неферментированных соевых продуктов (соевое молоко, тофу). Осторожно следует относиться и к бобовым, помидорам, картофелю, баклажанам, болгарскому перцу, тыкве и кабачкам. Конечно, они имеют свои достоинства, но их умеренное употребление пойдет только на пользу.
А снизить вред, который могут нанести эти продукты, можно удалив из них семена и кожицу.
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