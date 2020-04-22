Не все то полезное, что растет

Несмотря на то, что растительную пищу принято считать полезной, лектины, входящие в состав некоторых видов растительной пищи приводят к ожирению и аутоиммунным заболеваниям. Чтобы не нанести ущерб своему здоровью, потребление таких продуктов в своем рационе следует существенно ограничить.Так, эксперты советуют существенно снизить в меню количество кукурузы, мяса скота (выкормленного зерном), арахиса и кешью, неферментированных соевых продуктов (соевое молоко, тофу). Осторожно следует относиться и к бобовым, помидорам, картофелю, баклажанам, болгарскому перцу, тыкве и кабачкам. Конечно, они имеют свои достоинства, но их умеренное употребление пойдет только на пользу.А снизить вред, который могут нанести эти продукты, можно удалив из них семена и кожицу.