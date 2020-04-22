Эксперсс-метод снятия отечности

Справиться с отёками на лице поможет лимфодренажный массаж. Что это такое? Главной задачей лимфатической системы является «очищение» организма. Кода лимфатические узлы плохо выполняют свои функции, объем токсичных веществ в увеличивается и возникает знакомая многим отёчностьОтечность лица – проблема и физиологическая, и эстетическая одновременно. Ведь наше лицо – это первое, на что люди обращают внимание. Поэтому отеки доставляют много огорчений своим обладателям. Эффективный и простой метод убрать отёчность лица - лимфодренажный массаж. Эта манипуляция должна присутствовать среди ваших мероприятий по уходу за лицом. Лимфодренажным массаж вам могут сделать в салоне, но он выполним и в домашних условиях.Лимфодренажный массаж в домашних условияхЛимфатических узлов в области лица и шеи достаточное количество, поэтому лимфодренажный массаж лица дает ощутимый результат.Что из себя представляет лимфодренажный массаж? Чтобы это понять, необходимо упомянуть о лимфатической системе вообще. Ключевой её задачей выступает «очищение» организма. Лимфа, как и кровь, циркулирует по организму. Кода лимфоузлы плохо выполняют свои функции, объем токсичных веществ в организме увеличивается. Процесс очистки замедляется, и, как говорится, результат налицо: повышенная жирность кожи, отёки, акне и другие состояния.Активизируем лимфотокЕсть 2 метода запустить движение лимфы - физические упражнения и массаж. После гимнастики для лицевой мускулатуры полезно сделать массаж лица и шеи (или самомассаж).Как правильно выполняется лимфодренажный самомассаж? Он включает 5 этапов и продолжается всего 5 минут.Этап №1Сделать круговые движения пальцами в верхней области лба, перемещаясь к бровям и вискам. Теперь опуститься к подбородку и по обеим сторонам шеи дойти до ключиц. Проделать пять раз.Этап №2Массировать зону бровей. Пальцами производить круговые движения от внутренней части бровей к вискам. Теперь зажать пальцами внутреннюю, среднюю и внешнюю стороны бровей. Удерживать 3-5 сек. и отпустить. Проделать пять раз.Этап №3Массировать зону около глаз. Начинать действие пальцами от внешнего края глаз, по нижнему веку к переносице, назад вернуться по верхнему веку. Проделать пять раз.Этап №4Массировать подбородок при помощи суставов пальцев, Круговые движения начинать от центра подбородка к ушам. Проделать пять раз.Этап №5Последний этап - массировать шею. Движения производятся ладонями. От середины подбородка по челюсти к ушам и спуститься на шею. Проходить (захватывать) ладонями все части шеи. Важно почувствовать слабое тепло.Что вы получите в итоге такого массажа.Уменьшение/полный уход лицевых отёков, улучшение цвета лица улучшение состояния кожных покровов, снятие мышечного напряжения в области лица.Проделывать данную манипуляцию разрешено ежедневно.С годами люди замечают довольно распространенную проблему опущения бровей и верхних век. Каковы причины данного состояния? Опущение бровей и верхних век происходит из-за:мышечного спазма шеи;фиброза апоневроза;спазма следующих элементов мускулатуры: лобной, височной, сморщивающей бровь и круговой глазной мышцы.Массаж бровейЕсли осуществлять массажную манипуляцию систематически, мышцы «займут» нормальное положение и, данная проблема окажется не настолько выраженной внешне.Как выполнять массаж бровей?Пощипывать брови, слегка, однако, с усилием, 5-7 раз;делать щипки от широкой части брови, постепенно перемещаясь к её краю;при помощи пальцев поднимать брови на 5-7 сек.; кожу важно не просто тянуть, а по очереди тянуть - отпускать, обеими руками;отвести отёк с века, изнутри брови, пальцами создавая вибрацию 5-10 раз.Что дает этот массажный приём:улучшение лимфооттока – в результате спадает отёчность;улучшение кровотока в тканях;бровь и вернее веко слегка приподнимутся.Когда вы начнете проводить манипуляцию, в первый раз возможны слабые болезненные проявления при пощипывании – так дает о себе знать мышечный спазм. Его и важно устранить.Помним о регулярности выполнения массажа