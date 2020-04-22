Лекарства, которые обязательно должны быть в каждой домашней аптечке

Иммунолог и терапевт Ирина Ярцева назвала лекарственные препараты, которые обязательно должны быть в каждой домашней аптечке. Специалист поделилась советами с информационно-аналитическим журналом "Слово и Дело".Самоизоляция, введенная для борьбы с пандемией COVID-19, является по-настоящему эффективной, когда походы на улицу без реальной необходимости полностью исключены. Но и находясь дома можно попасть в разные непредвиденные ситуации, некоторые из которых потребуют от вас правильно подготовленную аптечку. Как же ее подготовить? Ответ знает Ирина Ярцева.По словам врача, в домашней аптечке обязательно должны быть антисептические средства — в частности, хлоргексидин, бетадин и мирамистин. Нельзя забывать о перевязочных материалах — это стерильный бинт, жгуты, пластыри, и так далее. Храните дома некоторое количество жаропонижающих средств (парацетамол, нурофен, ибупрофен) — они понадобятся, чтобы сбить высокую температуру, а также окажут болеутоляющий эффект. С проявлениями аллергии помогут справиться антигистаминные препараты — например, супрастин."Остальные лекарства нужно подбирать индивидуально — исходя из конкретно ваших особенностей и хронических заболеваний. Сейчас, учитывая ситуацию с коронавирусом, актуально иметь при себе антисептики для обработки рук, а также защитные медицинские маски", — говорит Ярцева.