Улучшения кровообращения и снятия спазмов сосудов с помощью натуральных средств
Между тем улучшить кровообращение в конечностях помогут натуральные средства.
Гинкго двулопастный. Экстракт в таблетках или капсулах 60-240 ил в день улучшает кровообращение.
Горчица сарептская. Горчичники используют для согревания пальцев: приложенные к коже, они усиливают местное кровообращение.
Имбирь аптечный. Нормализует артериальное давление и уровень холестерина в крови, что способствует улучшению кровообращения во всем теле, в том числе и в пальцах. Используют ка пряность.
Красный перец. Для смягчения проявления болезни Рейно втирать масло (порошок перца смешать с растительным маслом в соотношении 1:50) в пальцы.
Ослинник двухлетний. Энотеровое масло, получаемое из семян этого растения, богато гамма-линоленовой кислотой, которая смягчает онемение конечностей. Масло втирается в пальцы.
Чеснок. Положительное влияние чеснока на сосуды хорошо известно, поэтому рекомендуется его есть или принимать порошок чеснока в капсулах по 800 мг в день.
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