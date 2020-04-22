COVID-19 влияет на ослабленную печень. Что нужно знать об этом?
Как сообщает MedikForum.ru, печень является самым крупным внутренним органом тела, помогающим переваривать жиры, углеводы, белки. Дополнительно она выводит токсины, сохраняя витамины, необходимые для функционирования организма. В период продолжающейся пандемии COVID-19 нужно стремиться сохранять здоровье печени, но особенно важно соблюдать меры профилактики людям с ослабленным органом, подчеркивают врачи.
«Общее ожирение, а также жировая болезнь печени, гепатиты В и С, злоупотребление алкоголем являются основными факторами повреждения печени. Имеющим их людям во время пандемии COVID-19 следует ограничить свои передвижения и возможные контакты с другими, так как их иммунная система может быть ослабленной, а заболевание коронавирусной инфекцией способно принимать тяжелые формы. В случае высокой температуры, сухого кашля или мокроты они должны быть немедленно осмотрены и проверены на наличие возможной инфекции», - предупреждают ученые.
Какие признаки указывают на ослабление функции печени? Ранними симптомами могут быть снижение аппетита, тошнота, отечность ног, скопление воды в животе, сонливость, кожный зуд. Пациенты с прогрессирующим заболеванием печени (например, цирроз печени), могут демонстрировать желтуху, рвоту со следами крови, вздувшийся живот, сильную слабость. Если такие симптомы возникли только недавно, необходимо проконсультироваться с врачом – это может указывать на серьезную основную проблему.
«Людям из группы риска и членам их семей следует избегать курения, это может быть очень опасно в случае инфекции COVID-19. Не должно быть никакого потребления алкоголя. Также необходимо ограничивать потребление соли, жирной пищи, регулярно выполнять физические упражнения», - поделились советом врачи.
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