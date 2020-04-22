COVID-19 влияет на ослабленную печень. Что нужно знать об этом?

Исследования показали, что коронавирусная инфекция COVID-19 может поражать не только легкие, но также другие жизненно важные органы, включая печень. Что пациенты с ослабленной печенью, ее болезнями должны знать о влиянии заболевания, вызываемого новым коронавирусом, – об этом пишет журнал Times Now.Как сообщает MedikForum.ru, печень является самым крупным внутренним органом тела, помогающим переваривать жиры, углеводы, белки. Дополнительно она выводит токсины, сохраняя витамины, необходимые для функционирования организма. В период продолжающейся пандемии COVID-19 нужно стремиться сохранять здоровье печени, но особенно важно соблюдать меры профилактики людям с ослабленным органом, подчеркивают врачи.«Общее ожирение, а также жировая болезнь печени, гепатиты В и С, злоупотребление алкоголем являются основными факторами повреждения печени. Имеющим их людям во время пандемии COVID-19 следует ограничить свои передвижения и возможные контакты с другими, так как их иммунная система может быть ослабленной, а заболевание коронавирусной инфекцией способно принимать тяжелые формы. В случае высокой температуры, сухого кашля или мокроты они должны быть немедленно осмотрены и проверены на наличие возможной инфекции», - предупреждают ученые.Какие признаки указывают на ослабление функции печени? Ранними симптомами могут быть снижение аппетита, тошнота, отечность ног, скопление воды в животе, сонливость, кожный зуд. Пациенты с прогрессирующим заболеванием печени (например, цирроз печени), могут демонстрировать желтуху, рвоту со следами крови, вздувшийся живот, сильную слабость. Если такие симптомы возникли только недавно, необходимо проконсультироваться с врачом – это может указывать на серьезную основную проблему.«Людям из группы риска и членам их семей следует избегать курения, это может быть очень опасно в случае инфекции COVID-19. Не должно быть никакого потребления алкоголя. Также необходимо ограничивать потребление соли, жирной пищи, регулярно выполнять физические упражнения», - поделились советом врачи.