Названо еще одно опасное осложнение коронавируса
"Среди членов нашего комитета есть по-настоящему сильные специалисты — к примеру, Валерий Елыкомов — один из ведущих гематологов России. Поэтому мы считаем необходимым предупредить россиян о таком опасном осложнении коронавируса, как развитие ДВС-синдрома. Сейчас очень важно внести изменения в клинические рекомендации, разработанные для медиков, которые занимаются лечением пациентов с COVID-19", — заявил Морозов.
Депутат отметил, что клинические рекомендации по лечению больных с коронавирусной инфекцией обновляются раз в несколько дней. Такая регулярность позволяет российским медикам использовать только актуальные и эффективные решения для лечения пациентов.
В России, согласно актуальным данным, зафиксировано 52.7 тысяч случаев COVID-19, а число смертей от коронавируса достигло 456. В большей части регионов РФ был введен режим самоизоляции, необходимый для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
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