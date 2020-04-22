Названо еще одно опасное осложнение коронавируса

Одним из опасных осложнений коронавирусной инфекции является развитие так называемого ДВС-синдрома, в результате которого нарушается свертываемость крови и появляются тромбы в сосудах. По данным издания "Парламентская газета", о еще одном осложнении COVID-19 рассказал Дмитрий Морозов, председатель комитета Государственной думы России по охране здоровья."Среди членов нашего комитета есть по-настоящему сильные специалисты — к примеру, Валерий Елыкомов — один из ведущих гематологов России. Поэтому мы считаем необходимым предупредить россиян о таком опасном осложнении коронавируса, как развитие ДВС-синдрома. Сейчас очень важно внести изменения в клинические рекомендации, разработанные для медиков, которые занимаются лечением пациентов с COVID-19", — заявил Морозов.Депутат отметил, что клинические рекомендации по лечению больных с коронавирусной инфекцией обновляются раз в несколько дней. Такая регулярность позволяет российским медикам использовать только актуальные и эффективные решения для лечения пациентов.В России, согласно актуальным данным, зафиксировано 52.7 тысяч случаев COVID-19, а число смертей от коронавируса достигло 456. В большей части регионов РФ был введен режим самоизоляции, необходимый для противодействия распространению коронавирусной инфекции.