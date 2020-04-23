Какие витамины необходимы организму при бескаменном холецистите

При холецистите количество витаминов и минеральных веществ в пище должно быть сбалансировано.Тиамин (витамин B 1). В природе содержится в дрожжах, зародышах и оболочках пшеницы, овса, гречихи, хлебе из муки грубого помола. Для медицинских целей применяют синтетические аналоги (тиамина бромид и тиамина хлорид), которые имеют слабый запах дрожжей. Недостаточность тиамина в организме приводит к нарушению углеводного обмена: в тканях накапливается молочная кислота и развиваются невриты и нарушения работы сердца. Если питание в основном углеводное, оно требует дополнительного введения тиамина, так как в организме он не вырабатывается.При недостатке тиамина в первую очередь нарушается работа нервной системы. Это может произойти при длительной углеводной диете с исключением из питания ржаного хлеба. Появляется упадок сил, снижается температура, появляются головные боли, бессонница, боли в конечностях, одышка, частый пульс. Суточная потребность в тиамине — 2 мг. Назначается при невритах, радикулитах, невралгиях, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при холециститах, дискинезиях желчевыводящих путей, гепатитах.Не рекомендуется одновременное введение витамином B1 с витаминами B6 и B12. Нельзя смешивать в одном шприце тиамин и пенициллин, тиамин и никотиновую кислоту. Выпускается в виде таблеток, драже, в ампулах и входит в состав многих поливитаминных препаратов.Пиридоксин (витамин B6 ) . Содержится в неочищенных зернах злаковых культур, в овощах, мясе, рыбе, молоке, печени трески, яичном желтке, дрожжах. Потребность в витамине частично восполняется микрофлорой кишечника.Для медицинского употребления выпускается синтетический аналог — пиридоксина гидрохлорид. Необходим для нормальной работы нервной системы, участвует в обмене аминокислот, улучшает жировой обмен при атеросклерозе. При недостатке витамина снижается аппетит, появляются тошнота, беспокойство, конъюнктивит, сухой себорейный дерматит. Применяется при многих заболеваниях, в том числе при гепатитах и холециститах.Цианокобаламин (витамин B12 ). Синтез витамина осуществляется синезелеными водорослями, а также микрофлорой кишечника. Высоко содержание витамина в печени. Для медицинских целей получается при помощи метода микробиологического синтеза. Препарат плохо усваивается при приеме внутрь, поэтому вводится парентерально (внутримышечно, подкожно, внутривенно). Спектр показаний очень большой, при гепатитах, циррозах назначают и взрослым и детям под контролем анализов крови.Кислота аскорбиновая (витамин C) . Содержится в плодах шиповника, капусте, лимоне, апельсине, хрене, фруктах, ягодах, хвое. Организм не вырабатывает аскорбиновую кислоту, потребность удовлетворяется введением ее с пищей. Для медицинских целей аскорбиновую кислоту получают синтетическим путем. В больших дозах и при длительном применении может способствовать повышению свертываемости крови, угнетать выработку инсулина поджелудочной железой.При лечении большими дозами аскорбиновой кислоты следует контролировать работу почек и величину артериального давления (может быть гипертоническая реакция из-за возможного повреждающего действия на почки). Выпускается в драже, таблетках и растворах.