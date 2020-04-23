Коронавирус добрался до глаз

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Ученые обнаружили жизнеспособные вирусы SARS-CoV-2 в глазных выделениях пациентки. Примечательно, что там они выявлялись даже дольше, чем в мазках из носоглотки.Итальянские ученые обнаружили новый коронавирус SARS-CoV-2 в выделениях глаз пациентки. В ее глазах патоген находился уже после того, как стандартный тест на COVID-19 (мазок из носоглотки) был негативным. Клинический случай опубликован в журнале Annals of Internal Medicine.Пациентка в возрасте 65 лет вернулась в Италию из Уханя, который был центром вспышки COVID-19. На шестой день после приезда она попала в больницу с симптомами новой коронавирусной инфекции. Болезнь сопровождалась конъюнктивитом, который завершился на 20 день болезни.Врачи взяли мазок из глаза пациентки на третий день ее пребывания в больнице. ПЦР-тест показал, что в нем присутствуют коронавирусы SARS-CoV-2. Ученые повторяли тест каждый день: вирус определялся 21 день подряд, затем снова однократно был обнаружен на 27 день. Коронавирус обнаруживался в мазках глазных выделений дольше, чем в мазках из носа.Ученые также установили, что вирусы, которые они выделили из глазных выделений пациентки, были жизнеспособными, то есть глаза могут быть не только воротами инфекции, но и потенциальным источником ее распространения.«Эти данные подчеркивают важность профилактических мер, включая избегание касания носа, глаз и рта, а также частого мыться рук», - пишут ученые.Ранее китайские ученые уже сообщали об одном случае обнаружения коронавируса в глазных выделениях. Но в том исследовании не проводилось определение его жизнеспособности.