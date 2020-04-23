Наночастицы позволят дистанционно контролировать поведение людей

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Ученые Массачусетского технологического института разработали метод для контроля стресса посредством дистанционного контроля высвобождения стрессовых гормонов из надпочечников, пишет Medical Dialogues. Это возможно благодаря магнитным наночастицам, которые вводятся непосредственно в надпочечники и остаются там минимум полгода.При воздействии слабого магнитного поля частицы слегка нагреваются, активируя чувствительные к теплу каналы, что запускает выделение гормонов. Эта техника может быть использована для стимуляции органа с минимальной инвазивностью.К примеру, в теле действует ось "гипоталамус-гипофиз-надпочечник". Она важна, с точки зрения развития тревожности, депрессии и стресса. Теперь благодаря частицам нет необходимости влиять на всю систему в целом. Возможно добиться результата, воздействуя локально. Ионные каналы в надпочечниках активируются разными стимулами, включая нагрев. Когда кальций течет через открытые каналы в клетки надпочечников, клетки начинают выделять гормоны.Были проведены эксперименты с грызунами. Животным вводили частицы и облучали магнитным полем. В итоге частицы нагревались примерно на 6 градусов Цельсия, что достаточно для активации кальциевых каналов без повреждения каких-либо окружающих тканей. В результате в крови животным концентрация кортизола (стрессового гормона) повысилась в 2 раза, а норадреналина - на 25%.Термочувствительный канал TRPV1, о котором идет речь, содержится во многих сенсорных нейронах по всему телу, включая болевые рецепторы. Каналы TRPV1 могут активироваться капсаицином, органическим соединением, которое дает перцу чили остроту, а также повышенной температурой.