Небольшой жук может облегчить состояние миллионов страдающих от пыльцевой аллергии

Жук Ophraella communa объедает листья амброзии и сильно снижает количество пыльцы, которое растение выбрасывает в воздух.Жук Ophraella communa может облегчить страдания жителей Европы от аллергии на пыльцу. Ученые предполагают, что благодаря ему количество пыльцы амброзии в воздухе может существенно сокращаться. Об этом они рассказали в исследовании, опубликованном в Nature Communications.Жук Ophraella communa, ранее обитавший только в Северной Америке, был впервые обнаружен в Европе в 2013 году: сначала в Швейцарии, затем в Италии. Новое исследование показывает, что он может существенно снизить количество страдающих от аллергии на пыльцу амброзии.Амброзия (Ambrosia artemisiifolia) – распространенный сорняк, который попал в Европу в 19 веке. Она получила огромное распространение, на континенте у нее практически не было врагов. Ophraella communa, прибывший с родины амброзии, изменил ситуацию: он любит объедать листья этого растения.Ученые использовали данные Европейской программы мониторинга пыльцы с 2004 по 2012 год и вычислили количество людей, которые стали чувствительными к амброзии в Европе. Согласно этим данным, их количество до прибытия Ophraella communa на континент было 13,5 миллионов. Аллергия на пыльцу амброзии обходилась примерно в 7,4 миллиардов евро в год.После появления жука, поедающего амброзию, количество пыльцы этого сорняка в воздухе Швейцарии и севера Италии упало в среднем на 10% (на некоторых территория х – на 80%).Ученые провели рассчеты, насколько эффективным может такой биологический контроль амброзии с помощью жучка. Согласно их данным, использование Ophraella communa может уменьшить количество аллергиков в Европе на 2,3 миллиона за пять лет.