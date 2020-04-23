Любовь к кофе способна изменить вкусовые ощущения

Как сообщает РИА "Новости", если человек регулярно пьет кофе, сладкая пища кажется более сладкой, а горькая - менее горькой. По этой же причине многие кофеманы любят темный горький шоколад, говорят сотрудники Орхусского университета. В рамках проведенного исследования у 156 добровольцев проверили обоняние и вкусовые ощущения до и после употребления кофе.На восприятие запахов кофе не влиял, чего не скажешь о вкусовых ощущениях. Наличие или отсутствие кофеина в кофе никак не отражалось на результате. Значит, все дело в горьких веществах, содержащихся в кофе, сделали вывод ученые. Примечательно: эффект был кратковременным и проявлялся только во время употребления самого напитка.По словам ученых, исследование показывает: изучение продуктов питания следует проводить, когда добровольцы воздерживаются не только от пищи, но и от кофе. Также сделанное открытие можно использовать для манипулирования пищевым поведением у людей, которым следует сократить потребление сахара.