Любовь к кофе способна изменить вкусовые ощущения
На восприятие запахов кофе не влиял, чего не скажешь о вкусовых ощущениях. Наличие или отсутствие кофеина в кофе никак не отражалось на результате. Значит, все дело в горьких веществах, содержащихся в кофе, сделали вывод ученые. Примечательно: эффект был кратковременным и проявлялся только во время употребления самого напитка.
По словам ученых, исследование показывает: изучение продуктов питания следует проводить, когда добровольцы воздерживаются не только от пищи, но и от кофе. Также сделанное открытие можно использовать для манипулирования пищевым поведением у людей, которым следует сократить потребление сахара.
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