Конъюнктивит причислили к списку симптомов коронавируса

Академия офтальмологии в США (AAO) пополнила список симптомов коронавируса. К признакам болезни причислили конъюнктивит, наблюдаемый у 1-3% пациентов с COVID-19.Решение офтальмологов базируется на результатах двух исследований, проведённых в 2020 году. Врачи изучили истории болезней пациентов в КНР и пришли к выводу, что у каждого 30-го из госпитализированных с коронавирусом развивался конъюнктивит. В секрете глаз этих людей обнаружили инфекцию. У пациентов появились зуд, жжение, покраснение органов зрения, светобоязнь и слезотечение. В новом исследовании из 1099 пациентов инфекционных отделений в Китае у девяти обнаружили конъюнктивит. Таким образом, воспаление слизистой оболочки глаза причислили к списку симптомов коронавируса. Однако конъюнктивит называют нетипичным проявлением COVID-19, которое встречается достаточно редко.К характерным признакам инфицирования относят: сухой кашель, лихорадку, одышку, физическую слабость. Кроме того, коронавирус поражает нервную систему, мышцы, приводит к появлению преждевременной усталости и головокружению. При заражении повреждаются стенки кровеносных сосудов, однако наибольшую опасность COVID-19 представляет для органов дыхания человека.