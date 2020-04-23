Как в домашних условиях приготовить лучший сироп от кашля

С наступлением теплых дней люди все больше болеют простудными заболеваниями. Это связанно с тем, что погода резко меняется, а после зимы у многих низкий иммунитет и недостаток витаминов.Если вы заболели и у вас начался кашель — не отчаивайтесь! С помощью этого лекарства вы сможете быстро избавиться от проблемы.Предлагаем вам ознакомиться с одним из самых эффективных методов борьбы с кашлем — чесночным сиропом.Это проверенное средство по старинному рецепту.Ингредиенты: 5–7 головок чеснока, мёд жидкий, 3 ст. л. порошка корня алтея аптечного.Приготовление:Чеснок очистите, перекрутите через мясорубку.Чесночную кашицу разотрите с порошком алтея, поместите в емкость (500 мл) и залейте жидким мёдом.Поставьте баночку в холодильник и дайте настояться 24 часа, после чего процедите через марлю.Принимайте по 1 ч. л. каждый час.Этот сироп помогает при бронхитах, трахеитах, фарингитах, ларингитах, ведь чеснок обладает мощнейшими противомикробными и антибактериальными свойствами, а корень алтея — эффективное отхаркивающее средство.Напомним, что лекарства на основе мёда повышают тонус, укрепляют иммунитет и восстанавливают организм.