Как в домашних условиях приготовить лучший сироп от кашля
Если вы заболели и у вас начался кашель — не отчаивайтесь! С помощью этого лекарства вы сможете быстро избавиться от проблемы.
Предлагаем вам ознакомиться с одним из самых эффективных методов борьбы с кашлем — чесночным сиропом.
Это проверенное средство по старинному рецепту.
Ингредиенты: 5–7 головок чеснока, мёд жидкий, 3 ст. л. порошка корня алтея аптечного.
Приготовление:
Чеснок очистите, перекрутите через мясорубку.
Чесночную кашицу разотрите с порошком алтея, поместите в емкость (500 мл) и залейте жидким мёдом.
Поставьте баночку в холодильник и дайте настояться 24 часа, после чего процедите через марлю.
Принимайте по 1 ч. л. каждый час.
Этот сироп помогает при бронхитах, трахеитах, фарингитах, ларингитах, ведь чеснок обладает мощнейшими противомикробными и антибактериальными свойствами, а корень алтея — эффективное отхаркивающее средство.
Напомним, что лекарства на основе мёда повышают тонус, укрепляют иммунитет и восстанавливают организм.
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