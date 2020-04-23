Специалист рассказал, к чему может привести семейная самоизоляция

Заведующий отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН, доктор медицинских наук, академик Российской академии космонавтики им. Циолковского Александр Суворов, передает РИА "Новости", предупреждает: "Период порядка двух недель можно просидеть с кем угодно и это не вызовет никаких обычно конфликтов, проблем и т.д. При изоляции дольше двух недель могут возникнуть проблемы. Первый совет: не копите в себе недовольство. Что-то не нравится - поделитесь. Обязательно свою проблему нужно излить. Не прятаться от проблем, а пытаться найти решение".Ранее международная группа ученых выяснила, как соблюдение строгой изоляции влияет на психическое и физическое здоровье китайцев. В общей сложности был проведен опрос 369 человек из 64 городов Китая. Время проведения опроса - примерно через месяц после введения в стране жестких мер по сдерживанию вспышки коронавируса.Было установлено: 27% респондентов продолжали работать в офисе, 38% работали удаленно из дома, а 25% не работали вообще. Как и предполагалось, труднее всего карантин дался людям, не работающим в изоляции. По сравнению с работающими у них отмечалось более плохое состояние и психического, и физического здоровья, регистрировались выше уровень стресса и ниже степень удовлетворенности своей жизнью. По словам ученых, работа дает чувство осмысленности существования и помогает поддерживать режим дня.Также проблемы были у людей с хроническими заболеваниями, особенно если они проживали в локациях, действительно сильно пострадавших от вспышки. К тому же, карантин опасен для психики физически активных людей (уделяющих тренировкам более 2,5 часа в день). А вот люди, тренировавшиеся не более 30 минут в день, имели более позитивный настрой, ведь уровень их активности особо не изменился.