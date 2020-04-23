5 симптомов, указывающих на то, что здоровье почек подорвано

Почки являются важной частью мочеполовой системы в теле человека, основным биологическим фильтром организма. Воспаление или повреждение почек приводит к катастрофическим последствиям. Важно научиться распознавать, когда здоровье почек подорвано. 5 симптомов, по которым легко распознать проблемы в данном органе.Симптом 1: моча пенистной консистенцииНаличие пены в моче вполне допустимо при соблюдении определенных условий — струя сильная, пены немного, пузырьки быстро исчезают. Обильная пенистая консистенция в совокупности с другими признаками указывает на необходимость сдать анализы. Возможно нарушена работа органа, который не фильтруют кровь из-за воспалительного процесса, травмы или нарушения кровообращения в почечных артериях.Аналогичные проблемы означает появление белых, желтоватых хлопьев в жидкости. Обычно они возникают при мочекаменной болезни, воспалении при пиелонефрите, гломерулонефрите. Вдобавок образуется мутность, которая сигнализирует об обезвоживании.Симптом 2: изменившийся цвет мочиЦвет мочи способен меняться от светло-желтого до янтарного. Это зависит от количество потребляемой жидкости, температуры окружающей среды. Красящие продукты питания, типа свеклы, тоже могут временно изменять оттенок выделений. Но при отсутствии вышеназванных условий изменения цвета мочи на красноватый, розовый цвет с пеной и резким запахом свидетельствует о том, что здоровье органа подорвано.Симптом 3: почечные коликиБолевой синдром в почках невозможно ни с чем перепутать. Резкая боль под ребрами, волнообразная, по правой/левой стороне позвоночника, простреливающая в пах или брюшную полость — характеристика, указывающая на подорванное здоровье почек. Сопутствующими признаками являются приступы рвоты, тошнота. Данные признаки указывают на застрявший в мочеточнике камень, нарушение отток мочи. Воспаленная почка отекает, увеличивается. Поколачивание по области поясницы говорит о поражении почечной ткани.Симптом 4: общее недомогание, слабость и головные болиТипичный для многих заболеваний симптом может говорить о заболевании почек. Орган участвует в производстве эритроцитов, выделяя эритропоэтин — гормон, стимулирующий костный мозг к образованию новых клеток. Повреждение снижает выделение гормона, что вызывает ощущение усталости, бледность, общее недомогание, слабость.Почки призваны для удаления отработанных метаболитов, токсических соединений. Повреждение органа не позволяет выполнять свои функции. Продукты метаболизма отравляют нервную систему, мозг. Отсюда — головные боли, нарушения концентрации, внимания, головокружения.Симптом 5: отечностьПочки, необходимые для выведения лишней жидкости из организма, могут при подорванном их здоровье не справиться. Возникают отеки на лице, в ногах. Также отечность провоцируют (особенно у женщин) соленая пища, большой объем выпиваемой жидкости, гормональные изменения, прием некоторых медикаментов, беременность. Существуют физиологические и патологические отеки. Уходящая за несколько часов отечность и появляющаяся редко не должна вызывать у человека панику. Ежедневные отеки по утрам говорят о том, что надо обратиться к врачу.