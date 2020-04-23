4 натуральных средства, которые помогут при бессоннице

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От бессонницы чаще всего страдают женщины. Хроническое недосыпание сокращает жизнь на 10-15 лет. Последствия такого бодрствования самые негативные. Длительная бессонница приводит к инсультам, инфарктам и гипертонии, которые, в свою очередь, могут быть смертельны.Только бессонницей страдает около 30% взрослого населения.Признаки классической бессонницы следующие: невозможность заснуть в течение 45 минут, нарушения сна из-за частых пробуждений (более 6 раз за ночь), длительность сна менее 6 часов.Очень часто человеку кажется, что он не спит вообще. В течение дня его постоянно клонит в сон. Приходит ночь, А он не может заснуть или, задремав, тут же просыпается, при этом нередко видит одни и те же сны.Средства от бессонницы1. Перед сном смазать виски маслом лаванды или капнуть 3–5 капель лаванды на кусок сахара, сосать перед сном, что обеспечивает хороший сон.2. Нет более безвредного снотворного, чем мед. Действует успокаивающе, вызывает крепкий сон, регулирует функции кишечника: 1 столовую ложку меда развести в 1 стакане теплой воды. Пить на ночь. Дать ребенку на ночь 1 чайную ложку меда. Мед укрепляет нервную систему и удерживает в организме влагу во время ночного сна.3. Употреблять 2 раза в день по 50 г тыквы в виде каши, можно принимать по трети стакана отвара тыквы с медом.4. Набить подушку свежими шишками хмеля и спать на ней, предварительно встряхнув.