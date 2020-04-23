Ложь вызывает болезни сердца
Во время исследования эксперты проанализировали две модели регулирования эмоций: поверхностную и глубокую. При первом типе человек демонстрирует свои чувства окружающим, а второй подразумевает сокрытие истинных мыслей. В итоге выяснилось, произнося ложь, человек испытывает стресс. Если делать это регулярно, повышается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, которая первая страдает из-за возникновения нервных ситуаций. В результате значительно растёт вероятность инфарктов и инсультов. Таким образом, говорить неправду невыгодно не только с моральной точки зрения, но и по причине увеличения риска появления проблем со здоровьем.
Учёные уверяют, отказавшись от лжи, человек продлит собственную жизнь и защитит сердце от болезней. Однако обман – это не единственный фактор, влияющий на сосудистую систему. Поэтому наивно полагать, что отказ лжи на 100% защитит от инсульта или инфаркта. Однако снизить риск развития болезней сердца стоит. При появлении повышенного давления, неприятных ощущений в области головы, отёчности, одышке и рвоте, необходимо обратиться за помощью к врачу. Перечисленные признаки относят к первым симптомам болезней сердца.
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