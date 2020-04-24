7 рекомендаций по питанию, для предотвращения желчнокаменной болезни

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Желчнокаменная болезнь – заболевание, обусловленное образованием камней в желчном пузыре, реже в печеночных и желчных протоках.После 40 лет камни находят у 32% женщин и 165 мужчин. При наличии камней в 40% случаев отмечают инфицирование желчи, В основе камнеобразования лежит нарушение обменных процессов и инфицирование желчи.Между тем предупредить развитие данного недуга в среди прочего поможет и правильное питаниеРекомендации по питанию, которые предотвратят развитие желчнокаменной болезниОграничьте употребление сахара как источника эндогенного холестерина.Употребляйте пищу, сбалансированную по аминокислотному составу. Желательно частично заменить молочный белок соей, которая снижает вероятность образования желчных камней.Употребляйте в пищу растительные белки (морские водоросли, гречневую и овсяную каши).Исключите и з рациона бобовые (фасоль, горох), кофе и животные жиры – они ухудшают течение желчнокаменной болезни.Не пренебрегайте завтраком.Употребляйте витамины. Дефицит витамина С способствует появлению желчных камней, а витамин Е снижает риск их образования.Регулярно употребляйте растительные волокна, особенно нерастворимые.