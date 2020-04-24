Проводи сушку правильно: как обрести рельефное тело

Рельефное и подтянутое тело — мечта миллионов людей, мужчин и женщин всего света. Помочь в достижении данной цели позволит сушка тела. Меры направлены на избавление от подкожного жира, после чего будет видно мышцы, красивый рельеф. Полезна сушка для тех, кто обладает небольшим количеством подкожного жира. Мероприятие не подходит для тех, у кого большой лишний вес.Суть сушки телаНаличие подкожного жира — нормальная ситуация. Он есть у большинства здоровых женщин. Дело в его количестве. Частое употребление быстрых углеводов (пирожные, конфеты, сладости, хлебобулочные изделия) приводит к скоплению гликогена, который затем превращается в жир. Справиться с залежами жировой массы бывает непросто, даже если тело в целом стройное.Сушка предполагает полный отказ или серьёзное ограничение углеводов в рационе. В организм не поступает углеводная пища, используются запасы гликогена, происходит расщепление жиров. Но подобный метод диеты годится не для всех. Благодаря сушке провоцируется окисляющая реакция в крови. Сушка тела должна проводиться только у полностью здоровых людей под контролем врачей или тренера.Сушку и похудение часто путают. Похудение подразумевает постепенное здоровое снижение веса, достижение результата, выработку силы воли. При первом типе диеты же приходится постоянно контролировать питание, исключить многие продукты, необходимые организмы. Профессиональные спортсмены утверждают, что в сушке нет ничего общего со здоровым похудением, так как это настоящий стресс для организма.Противопоказания сушки телаСушка тела является испытанием для организма, хоть и гарантирует при правильном подходе великолепный результат. У человека возможны усталость, подавленное настроение, раздражительность, сниженная концентрация внимания.Проводить сушку тела запрещено при следующих состояниях:Заболевания почек и печени;Сахарный диабет;Болезни желудочно-кишечного тракта;Беременность, период лактации.Проведение сушки тела впервые должна проводиться под контролем специалиста. Если выявляются симптомы недомогания, потеря сознания, изо рта пахнет ацетоном, то следует отменить такую диету и обратиться к врачу.Проведение сушки телаДля начала необходимо рассчитать долю сухой мышечной массы и процент жира. Помочь в этом могут специальные программы или тренер. Узнав процент жира, проще построить план питания и время продолжительности безуглеводной диеты.Диета предполагает отказ от углеводов и большое потребление белковой пищи. Самостоятельно рассчитать калорийность и составить рацион человеку будет несложно. Первая в жизни сушка должна быть постепенной: от углеводов нельзя отказываться сразу. Сначала потребуется постепенный отказ от углеводов, а затем полное ограничение подобных продуктов.Сушка может длиться от нескольких дней до трёх месяцев. Продолжительность определяется в зависимости от потребностей человека, состояния тела. После месяца уже видны первые результаты. Нет? Значит, необходима консультация специалиста, который укажет на возможные ошибки в питании.Во время сушки разрешены следующие продукты в небольших порциях:Бурый/коричневый рис;Гречневая, овсяная, перловая крупы;Макароны/спагетти из ржаной муки;Богатые клетчаткой продукты;Фрукты и овощи.Завтрак должен быть плотным, регулярным. Приучать организм необходимо сразу. Полученная с утра пища заряжает энергией, хорошо усваивается. Приёмы пищи следует устраивать раз в два часа: завтрак, обед, ужин и несколько белковых перекусов. Углеводы на ночь категорически запрещены. Идеальнее всего подойдёт белковый коктейль за 2 часа до сна.Сладкое и мучное категорически запрещены. Такая пища однозначно превратится в жир. Алкоголь также под запретом.