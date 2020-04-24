7 предупреждающих сигналов неправильной работы щитовидной железы

Наша щитовидная железа, орган в форме бабочки у основания шеи, отвечает за высвобождение гормонов, которые помогают регулировать наш метаболизм.Другие жизненно важные функции включают в себя:температура телавес телапроблемы дыханияцентральная и периферическая нервная системыуровни холестериначастота сердцебиенияменструальные циклымышечная сила.Общий размер этой железистой «электростанции»? 5 см.Как работает щитовидная железа?Щитовидная железа является составной частью эндокринной системы — коллекции желез, ответственных за производство, хранение и высвобождение гормонов в кровоток. Щитовидная железа использует йод из продуктов, которые мы едим, для производства двух критических гормонов: «Т3» и «Т4». (Гормон «Т3» является коротким для гормона трийодтиронина, «Т4» для тироксина).Производство гормона щитовидной железы регулируется через петлю обратной связи между щитовидной железой, гипоталамусом и гипофизом — двумя глубоко укоренившимися крошечными областями мозга.Производство гормонов T3 и T4 является сложным процессом. И как с чем-то сложным, нередко возникают проблемы со щитовидной железой.Признаки проблем со щитовидной железойПо оценкам, у 25 миллионов американцев проблема со щитовидной железой.Вот семь самых общих симптомов гипотироидизма:1. УсталостьДля производства энергии нашего организма требуется определенное количество гормонов щитовидной железы. Значительное снижение в этом производстве приводит к снижению уровня энергии, создавая сильное чувство усталости и слабости.2. Уровень весаНедостаток тиреоидных гормонов замедляет метаболизм организма. Когда это происходит, мы не перевариваем столько продуктов и меньше калорий превращаются в энергию. Для многих пациентов с тиреоидами отсутствие лечения — или недостаточное лечение — делает потерю веса практически невозможной даже при правильном питании и физических упражнениях.3. БолезниТиреоидит Хашимото, аутоиммунное заболевание, является наиболее распространенным типом гипотиреоза. Как мы все знаем, подавленная иммунная система значительно усложняет защиту от вредных вирусов и бактерий. Это приводит к более частым заболеваниям. Наиболее тревожным является то, что Хашимото заставляет иммунную систему атаковать иначе здоровые органы и ткани.4. Потеря координацииГипотиреоз, который не лечится, может повредить периферические нервы. Эти нервы передают информацию от головного и спинного мозга к остальной части тела, включая наши руки и ноги. Повреждение этих нервов может вызвать онемение, боль и покалывание в пострадавшем районе (зонах).5. Плохая работа мозгаНаш мозг содержит определенный тип иммунной клетки, называемый микроглией. 10-15% всех клеток головного мозга являются микроглиями, которые отвечают за стимуляцию иммунной защиты организма в центральной нервной системе (ЦНС). Мозговой туман напрямую связан с воспалением головного мозга — побочным продуктом раздраженных клеток микроглии. Забывчивость, неспособность сконцентрироваться и уменьшить познавательные способности — это контрольные признаки мозгового тумана.6. Стресс или депрессияМозг восприимчив к воспалению. Помимо переживания общей потери психической остроты («мозговой туман»), наши нейрохимикаты, то есть нейротрансмиттеры, выбрасываются из-под удара. Поскольку человеческий мозг уже восприимчив к тревоге благодаря ответной реакции, дальнейшие дисбалансы увеличивают риск тревоги и депрессии.7. Различные симптомы «на поверхности»Иногда мы интуитивно знаем, что что-то не так с нашим телом. Проблемы со щитовидной железой печально известны созданием беспорядка тонких, но отвлекающих симптомов.Вот «короткий список»: перепады настроения, чрезмерный сон, боли в мышцах и суставах (включая тендинит и кистевой туннель), холодные руки и ноги, ломкие ногти, сухая кожа, выпадение волос, запор, отек шеи.