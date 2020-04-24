Замачивайте ноги в уксусе раз в неделю, чтобы лечить эти 4 заболевания

Хотя уксус обычно используется, чтобы добавить немного вкуса к картофелю фри и подобным блюдам, яблочный уксус – тот вид, который предлагает широкий спектр преимуществ для здоровья. Он сделан из ферментированных яблок, и многие люди клянутся в полезности этой чудесной жидкости. Но это не только полезно для вашего здоровья, но и является естественным лекарством!Преимущества яблочного уксусаНекоторые из основных преимуществ яблочного уксуса включают снижение уровня сахара в крови, снижение уровня холестерина, лечение диабета типа II, повышение чувства сытости и ингибирование роста бактерий.Все эти преимущества являются результатом высокого содержания антиоксиданта, который поступает из полифенолов яблок. Он также наполнен уксусной кислотой, которая помогает повысить поглощение организмом важных минералов из пищи.Замачивание ног в яблочном уксусе для борьбы с запахом ногПахнущие ноги — это то, с чем вам больше не нужно иметь дело. Яблочный уксус помогает бороться с вызывающими запах бактериями, нейтрализующими уровень pH кожи.Налейте яблочный уксус на детские салфетки.Замочите их в холодильнике на ночь.Протирайте салфетками подошвы ног так часто, как вам нужно.Кроме того, вы можете вылить чашку яблочного уксуса на каждые четыре стакана воды в миску. Замачивайте около двадцати минут, а затем тщательно высушите ноги. Это средство предназначено не только для пищевых ароматов, оно также может использоваться для лечения различных состояний кожи.Другие методы использованияУспокаивает зуд кожиНет необходимости использовать рукавицы и лосьон, чтобы положить конец зуду. Яблочный уксус — очень эффективный антисептик с противогрибковыми свойствами, который помогает вам избежать зуда.Лечит перхотьПерхоть характеризуется белыми хлопьями, которые очень раздражают. Хорошей новостью является то, что кислотность яблочного уксуса уравновешивает рН кожи головы, предотвращая рост бактерий и дрожжей.Смешайте ? стакана яблочного уксуса с ? чашкой воды в распылительной бутылке. После распыления оберните полотенцем голову и оставьте около пятнадцати минут.Естественно удалите бородавки / родинкиБородавки, как правило, вызваны крошечными срезами на коже и являются результатом инфекции HPV. Они действительно выглядят неприглядно и могут появиться буквально в любом месте.Смешайте чашку яблочного уксуса с водой и нанесите на кожу ватным диском.