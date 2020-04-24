Замачивайте ноги в уксусе раз в неделю, чтобы лечить эти 4 заболевания
Преимущества яблочного уксуса
Некоторые из основных преимуществ яблочного уксуса включают снижение уровня сахара в крови, снижение уровня холестерина, лечение диабета типа II, повышение чувства сытости и ингибирование роста бактерий.
Все эти преимущества являются результатом высокого содержания антиоксиданта, который поступает из полифенолов яблок. Он также наполнен уксусной кислотой, которая помогает повысить поглощение организмом важных минералов из пищи.
Замачивание ног в яблочном уксусе для борьбы с запахом ног
Пахнущие ноги — это то, с чем вам больше не нужно иметь дело. Яблочный уксус помогает бороться с вызывающими запах бактериями, нейтрализующими уровень pH кожи.
Налейте яблочный уксус на детские салфетки.
Замочите их в холодильнике на ночь.
Протирайте салфетками подошвы ног так часто, как вам нужно.
Кроме того, вы можете вылить чашку яблочного уксуса на каждые четыре стакана воды в миску. Замачивайте около двадцати минут, а затем тщательно высушите ноги. Это средство предназначено не только для пищевых ароматов, оно также может использоваться для лечения различных состояний кожи.
Другие методы использования
Успокаивает зуд кожи
Нет необходимости использовать рукавицы и лосьон, чтобы положить конец зуду. Яблочный уксус — очень эффективный антисептик с противогрибковыми свойствами, который помогает вам избежать зуда.
Лечит перхоть
Перхоть характеризуется белыми хлопьями, которые очень раздражают. Хорошей новостью является то, что кислотность яблочного уксуса уравновешивает рН кожи головы, предотвращая рост бактерий и дрожжей.
Смешайте ? стакана яблочного уксуса с ? чашкой воды в распылительной бутылке. После распыления оберните полотенцем голову и оставьте около пятнадцати минут.
Естественно удалите бородавки / родинки
Бородавки, как правило, вызваны крошечными срезами на коже и являются результатом инфекции HPV. Они действительно выглядят неприглядно и могут появиться буквально в любом месте.
Смешайте чашку яблочного уксуса с водой и нанесите на кожу ватным диском.
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