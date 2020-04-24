Как избавиться от лишнего веса и очистить организм без особых усилий

Полнота говорит о том, что человек сильно зашлакован. Ему нужен переходный период к энергетическому питанию. Попробуйте начать с разгрузочных дней.1. Салатный день: помидоры, огурцы, капуста, морковь, листья салата (1,2–1,5 кг овощей разделяют на пять порций, заправляют растительным маслом).2. Яблочный день: 1,5 кг яблок (на 5–6 порций), один стакан томатного сока из свежих помидоров.3. Творожный день: 100–250 г обезжиренного или маложирного творога с подсолнечным маслом, тертые овощи (капуста, морковь, репа или кислые фрукты) с орехами плюс 2–3 стакана зеленого чая без сахара (или листьев, лепестков шиповника).4. Рыбный: все примерно так же, как с творогом.Два рецепта для похуденияВ основе первого рецепта – апельсины, которые хороши как средство для избавления от лишнего веса.Первую неделю есть 3 раза в день вместо завтрака, обеда и ужина по 2 апельсина и 3 яйца, сваренных вкрутую (обязательно варить 12 минут).Во вторую, третью и последующие недели есть ту же самую пищу в той же мере, но помимо этого можно есть неограниченное количество сырых овощей и сырых фруктов.Второй способ помогает даже при ожирении: делают смесь соков: яблочный – 100 мл, дынный – 50 мл, томатный – 5 мл, лимонный – 25 мл. Смесь также хорошо принимать при авитаминозе и малокровии.Пить смесь соков каждое утро натощак за 40 минут до завтрака.