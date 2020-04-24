Почему антибиотики вдруг перестали помогать?

Антибиотики и социальная ответственность. Чем оборачивается для здоровья бездумное самолечение.В сороковых годах прошлого века появился пенициллин, который сделал излечимыми немало инфекционных заболеваний, которые медицина считала неизлечимыми. Это помогло спасти много человеческих жизней. Сейчас известно более 2000 веществ, способных уничтожать или останавливать размножение патогенных микроорганизмов. Из них в качестве лекарства используется чуть больше пятидесяти. Почему растёт количество антибиотиков?С момента изобретения пенициллина началась настоящая война между патогенными микроорганизмами и антибиотиками. Антибиотики уничтожают патогенную микрофлору, а недобитые микроорганизмы оставляют потомство, резистентное к тому или иному способу лечения.Как это происходит? Человек выясняет, что у него то или иное заболевание, идёт в аптеку, приобретает понравившийся ему антибиотик, и начинает лечиться. Состояние человека улучшается, он забрасывает лечение и возвращается к социальной жизни. Человек не знает, что не выздоровел, а перевёл своё заболевание в хроническую форму и преспокойно заражает других людей. Мало того, то лекарство, которое он принимал, уже бессильно перед недолеченными микроорганизмами. Они уже научились справляться с этой формой антибиотика, и теперь против них необходимо другое средство.Какой из этого можно сделать вывод? Вместо того, чтобы распространять бредовые слухи, что злые учёные изобретают новые микробы, а жадные учёные выдумывают новые дорогие лекарства, просто начинайте и завершайте лечение антибиотиками под наблюдением врача. В конечном итоге это поможет сохранить вам здоровье и жизнь в будущем.