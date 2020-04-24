7 успокаивающих сборов, которые сберегут нервную систему

Некоторые травы оказывают успокаивающее действие на организм, помогают расслабить тело и приводят в порядок мысли. Растительные препараты на их основе регулируют артериальное давление и обеспечивают глубокий, здоровый, крепкий сон, снимают тревогу и волнение, улучшают настроение.Настроение улучшается, появляется оптимизм, хандра отступает, мышечные и головные боли не беспокоят, проходят судороги и учащенное сердцебиение (тахикардия). Жизнь приобретает смысл.В состав многих успокоительных сборов входит валериана – прекрасное расслабляющее и седативное средство.Рецепт 11 столовую ложку измельченного корня валерианы залить 1 стаканом кипятка, нагревать 15 минут на слабом огне, настоять 10 минут и процедить. Принимать взрослым по 1 столовой ложке, детям – по 1 чайной ложке 3 раза в день.Рецепт 21 столовую ложку корневищ залить 1 стаканом кипятка. Настоять, укутав, 1–2 часа и процедить. Детям принимать по 1 чайной ложке 2–3 раза в день.Рецепт 3Валериана (корневища и корни) – 40 г, листья мяты перечной – 30 г, плоды фенхеля – 29 г, цветки ландыша майского – 10 г, цветки ромашки аптечной -10 г. 1 чайную ложку смеси заварить в стакане кипятка, плотно закрыть и настаивать 1 час. Процедить. Принимать по четверти стакана 1–2 раза в день.Рецепт 4Валериана (корень) – 10 г, фенхель (плоды) – 10 г, мята перечная (листья) – 20 г, ромашка аптечная (цветки) – 60 г. 10 г сырья положить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и нагревать на водяной бане 5 мин, охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, оставшееся сырье отжать. Объем полученного отвара довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать по – ? стакана настоя 3 раза в день поле еды.Рецепт 5Валериана лекарственная (корень), пустырник пятилопастный (трава), тмин (плоды), фенхель (плоды) по 25 г. 10 г сырья положить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и нагревать на водяной бане 5 минут, охладить при комнатной температуре 45 минут, процедить, оставшееся сырье отдать. Объем полученного отвара довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать по ? стакана настоя 3 раза в день при нервном возбуждении и учащенном сердцебиении.Рецепт 6Валериана (корень) – 20 г, ромашка аптечная (цветки) – 30 г, тмин (плоды) – 50 г. Для приготовления настоя см. вышеприведенный рецепт. Принимать по ? стакана настоя 2 раза в день при нервном возбуждении, раздражительности, бессоннице.Рецепт 7Применять как успокаивающее при нервном возбуждении, тревожном состоянии, плаксивости и бессоннице, особенно у женщин, в качестве вспомогательного, но действенного средства валериановые ванны. 5–6 горстей измельченного корня валерианы кипятить в 1 л воды 15–20 минут, процедить и влить в горячую ванну. Продолжительность – 10 минут.