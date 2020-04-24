4 целительных рецепта имбирного чая

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Существует множество рецептов имбирного чая. Готовят его из свежего корневища, натертого на мелкой терке, или порошка из высушенного корня. Нужно иметь в виду, что пряность обладает резким вкусом, поэтому потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к напитку. Для улучшения вкуса в него добавляют зеленый чай, мед, мяту, мелиссу, кардамон, лимон, апельсиновый сок.При приготовлении имбирного чая необходимо соблюдать несколько важных правил:1. Если готовится чай для лечения простудных заболеваний, воду с имбирем следует кипятить в течение 10 минут в открытой посуде.2. Если вместо тертого свежего имбиря используется молотый сушеный, его количество нужно уменьшить вдвое и прогревать напиток на слабом огне 20–25 минут.3. Можно заваривать имбирь в термосе, настаивая в течение нескольких часов.4. В имбирный чай, употребляемый как прохладительный напиток, после охлаждения кладут листочки мяты и кубики льда. Можно также добавить сахар по вкусу.Чай имбирный по-восточномуИнгредиенты: 1,5 столовой ложки свежего тертого имбиря, 3 столовые ложки сахара или меда, 2 столовые ложки свежеотжатого лимонного сока, молотый черный перец по вкусу.Способ приготовленияВскипятить 500 мл воды и выложить в нее тертый имбирный корень и сахар (мед), перемешать, чтобы сахар полностью растворился. Процедить, добавить черный перец и влить лимонный сок.Пить горячим для профилактики и лечения простудных заболеваний.Если напиток употребляется как тонизирующий и подается холодным, добавить в него листочки мяты.Чай с имбирем тибетскийИнгредиенты: 0,5 чайной ложки порошка имбиря, 0,5 чайной ложки молотой гвоздики, 0,5 чайной ложки молотого кардамона, 0,5 чайной ложки молотого мускатного ореха, 2 чайные ложки зеленого чая, 1 чайная ложка черного чая, 500 мл молока жирности 1,5–2,5 %.Способ приготовления500 мл воды влить в эмалированную посуду и поставить на огонь. Добавить поочередно гвоздику, кардамон, имбирь, зеленый чай и довести до кипения. Прогревать 1 минуту, затем влить молоко.Всыпать черный чай, и снова довести до кипения. Положить в напиток мускатный орех и кипятить в течение 1 минуты.Снять с огня, дать настояться 5 минут, после чего процедить через несколько слоев марли в керамическую посуду.Пить при ОРВИ, гриппе, ангине утром натощак.Чай имбирный с кардамоном, лимонным соком и медомИнгредиенты: 2 столовые ложки свежего тертого имбиря, 2 столовые ложки лимонного сока, 0,5 чайной ложки молотого кардамона, мед по вкусу.Способ приготовленияВыложить имбирь в термос, добавить кардамон, залить 2 л кипящей воды и оставить на 5 часов.Процедить и подать на стол горячим, добавив лимонный сок и мед.Чай зеленый с имбирем, лимонным соком и медомИнгредиенты: 1 столовая ложка зеленого чая, 0,3 чайной ложки порошка имбиря, 1 столовая ложка лимонного сока, мед по вкусу.Способ приготовленияНасыпать в заварочный чайник зеленый чай и имбирь, залить 500 мл доведенной до кипения воды и дать настояться 7—10 минут.Процедить и подать на стол с лимонным соком и медом. Такой напиток полезен при кашле, кроме того, он обладает антиоксидантным действием и значительно улучшает состояние кожи.