9 соков для улучшения работы ЖКТ

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При нарушении работы желудочно-кишечного тракта помогут соки.1. При атонии кишечника рекомендуется пить по 1/2 стакана арбузного сока 3–4 раза в день после еды.2. При нарушении пищеварения поможет грейпфрутовый сок. Возьмите 1/3 стакана сока, добавьте 2/3 стакана теплой кипяченой воды. Пейте 6 раз в день после еды. Пищу рекомендуется принимать небольшими порциями 6 раз в день.3. Пейте клубничный сок по 2 ст. ложки через каждые 2 часа. Длительность курса – не менее 1 месяца. Если у вас во время приема клубничного сока возникла изжога, следует на некоторое время прекратить прием.4. Если у вас появилась кишечная инфекция, обязательно пейте яблочный сок, разбавленный водой (из расчета 1:1), 5 раз в день по 1 стакану.5. Дискомфорт в кишечнике можно снять при помощи бананового сока. Пейте 4 раза в день по 1/4 стакана через 1 час после еды.6. При пищевых отравлениях помогает черничный сок. Возьмите 1/4 стакана черничного сока, долейте доверху теплой кипяченой водой, пейте по 1 стакану 5–6 раз в день.7. Облегчить симптомы пищевых расстройств поможет гранатовый сок. Возьмите 1/4 стакана гранатового сока, затем долейте доверху теплой кипяченой водой. Пейте по 1 стакану 4–5 раз в день.8. Напиток от переедания. Выжмите в 1 стакан теплой воды сок одного лимона, добавьте 1/2 ч. ложки соды. Пейте, как только почувствуете тяжесть в желудке.9. Напиток, нормализующий работу ЖКТ. В 1/2 стакана теплой воды растворите 1 ст. ложку меда, добавьте 1/4 стакана персикового сока и 1/4 стакана апельсинового сока, 2 ст. ложки лимона. Пейте по 1 стакану 4 раза в день после еды.