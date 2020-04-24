Простой способ сохранения здоровья зубов до старости
В восточной практике большая роль отводится полосканию ротовой полости растительным маслом. Его с давних времен применяли в профилактике и лечение кариеса, уничтожении неприятных запахов из пищевода, укреплению десен и уничтожении кровоточивости.
Преимущества масляных полосканий
Рассасывание масла во рту оказывает благоприятное воздействие на оздоровление всей ротовой полости. С его помощью происходит механическое очищение зубов и миниатюрных полостей, которые не прочищаются при помощи обычных зубных щеток. На Востоке для рассасывания применяли масла кунжута и подсолнечника. Кроме этого, большую пользу оказывает кокосовое масло холодного отжима.
Главной причиной разрушения зубной эмали и появления неприятного запаха, являются микроскопические организмы. Наличие у этих бактерий жирорастворимых мембран, позволяет им быстро разрушаться, под воздействием масляных полосканий. Это подтверждено результатами исследований, в которых изучалось воздействие масел на бактерии.
Масла кунжута и подсолнечника препятствуют деятельности микроорганизмов, а масло кокоса подавляет стрептококковые бактерии, которые участвуют в образовании зубного налета и провоцируют появление полостей в зубной эмали. Кроме этого, оно блокирует дрожжевые грибки, присутствующие в полости рта и способствующие появлению молочницы, от которой часто страдают младенцы и их матери.
Как полоскать маслом ротовую полость
Для рассасывания масла следует набрать одну столовую ложку растительного масла, оно будет жидким или твердым, в случае кокосового масла, но в теплой среде тоже быстро расплавится. Набранное в рот масло следует перемещать по рту, пропускать через зубы, при помощи полостных мышц. Эти движения являются наиболее естественными, и обычно, не приносят никакого дискомфорта. Не сжимайте челюсти слишком сильно, чтобы не было усталости.
Глотать масло нельзя, так как в нем будет скопление самых разных бактерий. Во время процесса бактерии и слюнные выделения войдут в жидкость и минут через 15-20, масса становится вязкой и приобретает беловатый цвет. Если желание станет очень сильным, то лучше масло выплюнуть и набрать следующую порцию.
Использованное масло лучше выплевывать в мусорное ведро, так как масса будет еще маслянистой и может стать причиной засорения канализации. Вскоре привычка полоскания маслами станет для вас полезной привычкой, наряду с чисткой зубов и утренним умыванием. А после процедуры, вы можете дополнительно снизить появление бактерий во рту при помощи содового раствора. Бактерии активно размножаются в кислой среде, поэтому полоскание рта слабым раствором соды в воде, уменьшит кислотность и замедлит появление новых бактерий.
Почему современные зубные пасты вредят здоровью
Фтор всегда считали очень полезным для профилактики и лечения проблем зубов. Его добавляли в системы водоснабжения, зубную пасту. Но в последнее время многие врачи сомневаются в его защищающих свойствах. Зубная паста с содержанием фтора может быть эффективной для восстановления и защиты тканей под эмалью. Но она может быть опасной, так как дети часто проглатывают какое-то количество пасты при чистке зубов.
Нередко это количество превышает количество фтора, которое можно получить из всех остальных источников. Фтор – это химический элемент, который со временем накапливается в организме и вызывает различные нарушения, особенно в эндокринной и нервной системе. Поэтому не рекомендуется применять детские зубные пасты с содержанием фтора.
Как здоровье зубов влияет на весь организм?
Болезнетворные микробы попадают в организм через ротовую полость. Современные исследования выяснили, что инфицирование во рту связывают с развитием сахарного диабета, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и патологической беременности. Заболевания зубов и десен увеличивают риск возникновения старческой деменции. Те люди, которые не носили зубные протезы, подвергаются более высокой степени риска старческого угасания, чем те, кто постоянно их использовал.
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