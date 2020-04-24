11 природных антибиотиков, которые устраняют бактерии из вашего организма

В отличие от современного мира, в прошлом людям приходилось полагаться на землю, чтобы обеспечить природные средства и антибиотики. Хотя мы не можем не поблагодарить современную медицину за увеличение продолжительности жизни человека, все еще есть место для естественных средств.

11 природных антибиотиков, которые устраняют бактерии из вашего организма

1. Чеснок и лук
Как чеснок, так и лук содержат противораковые, противогрибковые и антибактериальные свойства. Согласно публикации журнала Pharmacognosy Reviews: «В то время, когда антибиотиков и других аптечных продуктов не существовало, чеснок представлял целую фармацевтическую промышленность из-за широкого спектра эффектов».

2. Корень имбиря
Имбирь можно употреблять в свежем, сушеном или порошкообразном виде. Вы также можете принимать его как экстракт, настойку, масло или капсулу. Он является мощным антибиотиком, болеутоляющим и противовоспалительным средством, способным облегчить морскую болезнь и тошноту.

3. Кокосовое масло
Как натуральный антибиотик, кокосовое масло помогает лечить кандидоз, бородавки, воспаление и кашель. Это также мощный противогрибковый, противовирусный и противомикробный препарат, который предотвращает попадание опасных патогенов в пищеварительную систему.

4. Яблочный уксус
Яблочный уксус содержит уксусную кислоту, мощную и противовоспалительную. Это помогает уменьшить симптомы различных состояний, включая подагру, артрит и угри.

5. Мед
Мед содержит перекись водорода, которая часто используется для лечения порезов и незначительных травм. Удивительно, но исследования показывают, что мед убивает более шестидесяти различных типов бактерий!

6. Эхинацея
Эхинацея является членом семейства подсолнечника и известна как один из лучших натуральных антибиотиков для простуды. Было научно доказано, что добавки эхинацеи уменьшают тяжесть симптомов простуды до 50%. Другие применения антибиотиков включают лечение сенной лихорадки, инфекции уха, инфекции синуса и ноги спортсмена.

7. Тимьян
Эфирное масло тимьяна является естественным противомикробным и антисептическим средством, которое можно использовать для предотвращения экземы, угрей и подобных заболеваний кожи. Удостоверьтесь, что вы сочетаете его с оливковым или кокосовым маслом, прежде чем наносить его местно.

8. Гвоздика
Гвоздика убивает бактерии, налет и гингивит, что уменьшает воспаление десен и улучшает здоровье полости рта. В одном исследовании полоскание рта, изготовленное из масла чайного дерева в качестве основы и масла гвоздики, убило больше устных бактерий, чем обычное полоскание полости рта.

9. Масло орегано
Масло орегано является мощным противовирусным, противогрибковым и противовоспалительным средством, которое лечит инфекции, устраняет паразитов и простуду. Принимая это как добавки, вы защищаете кожу от вредных бактерий.

10. Экстракт семян грейпфрута
Экстракт семян грейпфрута давно используется для лечения инфекций желудочно-кишечного тракта. В дополнение к своим антибиотическим свойствам он также увеличивает циркуляцию, уменьшает боль в суставах и защищает кожу от УФ-повреждений.

11. Желтокорень
Как правило, для лечения инфекций мочевых путей и бактерий диарея, желтокорень является еще одним мощным антибиотиком. Недавние исследования показывают, что он может быть использован для предотвращения MRSA от повреждения тканей.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте

http://healthinfo.ua - Добавил belyash в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь