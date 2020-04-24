11 природных антибиотиков, которые устраняют бактерии из вашего организма

В отличие от современного мира, в прошлом людям приходилось полагаться на землю, чтобы обеспечить природные средства и антибиотики. Хотя мы не можем не поблагодарить современную медицину за увеличение продолжительности жизни человека, все еще есть место для естественных средств.11 природных антибиотиков, которые устраняют бактерии из вашего организма1. Чеснок и лукКак чеснок, так и лук содержат противораковые, противогрибковые и антибактериальные свойства. Согласно публикации журнала Pharmacognosy Reviews: «В то время, когда антибиотиков и других аптечных продуктов не существовало, чеснок представлял целую фармацевтическую промышленность из-за широкого спектра эффектов».2. Корень имбиряИмбирь можно употреблять в свежем, сушеном или порошкообразном виде. Вы также можете принимать его как экстракт, настойку, масло или капсулу. Он является мощным антибиотиком, болеутоляющим и противовоспалительным средством, способным облегчить морскую болезнь и тошноту.3. Кокосовое маслоКак натуральный антибиотик, кокосовое масло помогает лечить кандидоз, бородавки, воспаление и кашель. Это также мощный противогрибковый, противовирусный и противомикробный препарат, который предотвращает попадание опасных патогенов в пищеварительную систему.4. Яблочный уксусЯблочный уксус содержит уксусную кислоту, мощную и противовоспалительную. Это помогает уменьшить симптомы различных состояний, включая подагру, артрит и угри.5. МедМед содержит перекись водорода, которая часто используется для лечения порезов и незначительных травм. Удивительно, но исследования показывают, что мед убивает более шестидесяти различных типов бактерий!6. ЭхинацеяЭхинацея является членом семейства подсолнечника и известна как один из лучших натуральных антибиотиков для простуды. Было научно доказано, что добавки эхинацеи уменьшают тяжесть симптомов простуды до 50%. Другие применения антибиотиков включают лечение сенной лихорадки, инфекции уха, инфекции синуса и ноги спортсмена.7. ТимьянЭфирное масло тимьяна является естественным противомикробным и антисептическим средством, которое можно использовать для предотвращения экземы, угрей и подобных заболеваний кожи. Удостоверьтесь, что вы сочетаете его с оливковым или кокосовым маслом, прежде чем наносить его местно.8. ГвоздикаГвоздика убивает бактерии, налет и гингивит, что уменьшает воспаление десен и улучшает здоровье полости рта. В одном исследовании полоскание рта, изготовленное из масла чайного дерева в качестве основы и масла гвоздики, убило больше устных бактерий, чем обычное полоскание полости рта.9. Масло ореганоМасло орегано является мощным противовирусным, противогрибковым и противовоспалительным средством, которое лечит инфекции, устраняет паразитов и простуду. Принимая это как добавки, вы защищаете кожу от вредных бактерий.10. Экстракт семян грейпфрутаЭкстракт семян грейпфрута давно используется для лечения инфекций желудочно-кишечного тракта. В дополнение к своим антибиотическим свойствам он также увеличивает циркуляцию, уменьшает боль в суставах и защищает кожу от УФ-повреждений.11. ЖелтокореньКак правило, для лечения инфекций мочевых путей и бактерий диарея, желтокорень является еще одним мощным антибиотиком. Недавние исследования показывают, что он может быть использован для предотвращения MRSA от повреждения тканей.