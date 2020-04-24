Неврологи поняли, как предотвратить развитие алкоголизма

Медицинский университет Южной Каролины, передает Medical Express, установил: «отключение» сигнальной стрессовой системы в головном мозге (связана с эмоциональным и мотивационным поведением) позволяет справиться с неумеренным потреблением спиртного. Известно: люди, злоупотребляющие спиртным в молодости, имеют в 10 раз повышенный риск развития алкоголизма в дальнейшем. И ученые поняли, как им помочь.Под неумеренным потреблением спиртного они подразумевают употребление алкоголя до состояния опьянения в течение двух часов. Это четыре стандартных дринка для женщины или пять дринков для мужчины. Дринк определяется как примерно одна банка пива или бокал вина. Известно, что в организме есть система опиоидных рецепторов. Она стоит за приятными ощущениями, возникающими при употреблении спиртного или наркотиков.Однако в этой системе есть группа каппа-опиоидных рецепторов (располагаются в миндалине), не отвечающих за удовольствие. Напротив, она вызывает дистресс. Эта группа рецепторов активируется, когда приятные ощущения от алкоголя проходят и начинается период абстиненции (голова болит, человека тошнит, настроение ухудшается). Также данные рецепторы становятся актуальны, когда употребление спиртного происходит из-за негативного эмоционального состояния. Ученые установили: «отключение» каппа-опиоидной группы рецепторов позволяло сократить объем потребления спиртного, что доказал эксперимент с мышами.