Неврологи поняли, как предотвратить развитие алкоголизма
Под неумеренным потреблением спиртного они подразумевают употребление алкоголя до состояния опьянения в течение двух часов. Это четыре стандартных дринка для женщины или пять дринков для мужчины. Дринк определяется как примерно одна банка пива или бокал вина. Известно, что в организме есть система опиоидных рецепторов. Она стоит за приятными ощущениями, возникающими при употреблении спиртного или наркотиков.
Однако в этой системе есть группа каппа-опиоидных рецепторов (располагаются в миндалине), не отвечающих за удовольствие. Напротив, она вызывает дистресс. Эта группа рецепторов активируется, когда приятные ощущения от алкоголя проходят и начинается период абстиненции (голова болит, человека тошнит, настроение ухудшается). Также данные рецепторы становятся актуальны, когда употребление спиртного происходит из-за негативного эмоционального состояния. Ученые установили: «отключение» каппа-опиоидной группы рецепторов позволяло сократить объем потребления спиртного, что доказал эксперимент с мышами.
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