Очищающие рецепты чаев для хорошего самочувствия

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Неповторимый аромат, особенный вкус и теплое настроение — далеко не все, чем может осчастливить нас простая чашка чая. Адепты здорового питания уже давно научились использовать перерывы на чай с пользой: дело в том, что согревающий напиток способен не только укреплять наш иммунитет и разгонять метаболизм, но и выводить из организма шлаки и токсины.Очищающие целебные свойства многих чайных напитков превращают их в настоящие детокс-продукты, столь актуальные этой весной. Диетологи собрали для вас самые интересные рецепты, созданные для того, чтобы позаботиться о ваших красоте, здоровье и прекрасном самочувствии, сообщает health info.Индийский чай-детоксЭто, кажется, самый необычный и притягательный рецепт целебного чая. Пряности зарядят вас энергией, помогут взбодриться и настроят на позитивный лад.Доведя воду до кипения, добавьте в нее имбирь, кайенский перец и куркуму. Варите на слабом огне около 15 минут. Кусочек лимона, палочку корицы и мед положите в свою кружку, и смешайте все ингредиенты прямо в ней.Ингредиенты:4 чашки воды40 граммов тертого свежего имбиря3 столовые ложки куркумы1 чайная ложка медалимонщепотка кайенского перцаТравяной чай с базиликомНесмотря на то что вкус этого чая определяет базилик, напиток состоит из нескольких трав, благотворно влияющих на работу внутренних органов и выводящих из организма вредные токсины.Варите на медленном огне воду с корицей, базиликом, имбирем и тмином в течение 5 минут. Сняв с огня, влейте лимонный сок и оставьте настаиваться несколько минут. Перед подачей чай необходимо процедить.Ингредиенты:15 листьев базилика1,5 чайной ложки семян тмина7–8 тонких ломтиков имбиря6 стаканов водылимонный сокпалочка корицыЧай с ромашкой и одуванчикомРомашка известна своими успокаивающими свойствами. В сочетании с одуванчиком, отличным детоксикантом для печени, ромашковый чай непременно удивит вас своим очищающим организм эффектом.Такой напиток крайне прост в приготовлении: просто смешайте в одинаковых пропорциях чай из ромашки с чаем из корня одуванчика. Можно использовать как цветки растений, так и специальные пакетики с фиточаем.Малиновый детокс-чайМалиновый чай — отличный вариант для пасмурного, ветреного, холодного весеннего дня. Он отлично справится с первыми признаками простуды, восстановит водный баланс, подарит хорошее настроение и поспособствует выведению шлаков из организма.Доведите до кипения и варите около 10 минут воду с малиной. Добавьте апельсиновый и лимонный сок, а затем — корицу и гвоздику, после чего оставьте на медленном огне на полчаса. Перед подачей процеживайте.Ингредиенты:1 литр водызамороженная малинасок половины апельсинасок половины лимона2 зубчика гвоздикипалочка корицыАнисовый чай с полыньюСамый тонизирующий из всех детокс-напитков для любителей необычных вкусов. Горьковатые травы помогут разогнать обмен веществ и настроят вас на рабочий лад.Сухие специи и травы смешайте вместе с чаем: эту смесь следует заваривать несколько минут в кипятке в пропорции 1 чайная ложка на 200 миллилитров воды. Готовый напиток подсластите медом перед подачей.Ингредиенты:100 граммов зеленого чая2 столовые ложки аниса1 столовая ложка полыни2 чайные ложки измельченной гвоздикиЧай с кориандром и тминомЛюбители кориандра и тмина по достоинству оценят этот согревающий напиток, обладающий сильными очищающими свойствами и способствующий хорошему пищеварению.Добавьте специи в закипающую воду и оставьте напиток вариться на медленном огне на 10 минут. Перед подачей процедите чай.Ингредиенты:6 стаканов водыпо 1 чайной ложке тмина, кориандра и семян укропаСытный детоксСытный и безумно вкусный напиток, который подарит вам здоровый цвет лица, нормализует работу сальных желез и защитит кожу от преждевременного старения. Другие приятные бонусы, которые этот напиток подарит вам: сильные детокс-свойства, снятие воспалений и хорошее настроение.Доведите до кипения все ингредиенты, а после этого настаивайте напиток еще 5 минут. Процедите чай перед подачей.Ингредиенты:7 стаканов водыпо 1 чайной ложке изюма, корицы, тертого имбиря, кокосовой стружки и какао3 столовые ложки меда2 столовые ложки листьев мяты