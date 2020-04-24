Очищающие рецепты чаев для хорошего самочувствия
Очищающие целебные свойства многих чайных напитков превращают их в настоящие детокс-продукты, столь актуальные этой весной. Диетологи собрали для вас самые интересные рецепты, созданные для того, чтобы позаботиться о ваших красоте, здоровье и прекрасном самочувствии, сообщает health info.
Индийский чай-детокс
Это, кажется, самый необычный и притягательный рецепт целебного чая. Пряности зарядят вас энергией, помогут взбодриться и настроят на позитивный лад.
Доведя воду до кипения, добавьте в нее имбирь, кайенский перец и куркуму. Варите на слабом огне около 15 минут. Кусочек лимона, палочку корицы и мед положите в свою кружку, и смешайте все ингредиенты прямо в ней.
Ингредиенты:
4 чашки воды
40 граммов тертого свежего имбиря
3 столовые ложки куркумы
1 чайная ложка меда
лимон
щепотка кайенского перца
Травяной чай с базиликом
Несмотря на то что вкус этого чая определяет базилик, напиток состоит из нескольких трав, благотворно влияющих на работу внутренних органов и выводящих из организма вредные токсины.
Варите на медленном огне воду с корицей, базиликом, имбирем и тмином в течение 5 минут. Сняв с огня, влейте лимонный сок и оставьте настаиваться несколько минут. Перед подачей чай необходимо процедить.
Ингредиенты:
15 листьев базилика
1,5 чайной ложки семян тмина
7–8 тонких ломтиков имбиря
6 стаканов воды
лимонный сок
палочка корицы
Чай с ромашкой и одуванчиком
Ромашка известна своими успокаивающими свойствами. В сочетании с одуванчиком, отличным детоксикантом для печени, ромашковый чай непременно удивит вас своим очищающим организм эффектом.
Такой напиток крайне прост в приготовлении: просто смешайте в одинаковых пропорциях чай из ромашки с чаем из корня одуванчика. Можно использовать как цветки растений, так и специальные пакетики с фиточаем.
Малиновый детокс-чай
Малиновый чай — отличный вариант для пасмурного, ветреного, холодного весеннего дня. Он отлично справится с первыми признаками простуды, восстановит водный баланс, подарит хорошее настроение и поспособствует выведению шлаков из организма.
Доведите до кипения и варите около 10 минут воду с малиной. Добавьте апельсиновый и лимонный сок, а затем — корицу и гвоздику, после чего оставьте на медленном огне на полчаса. Перед подачей процеживайте.
Ингредиенты:
1 литр воды
замороженная малина
сок половины апельсина
сок половины лимона
2 зубчика гвоздики
палочка корицы
Анисовый чай с полынью
Самый тонизирующий из всех детокс-напитков для любителей необычных вкусов. Горьковатые травы помогут разогнать обмен веществ и настроят вас на рабочий лад.
Сухие специи и травы смешайте вместе с чаем: эту смесь следует заваривать несколько минут в кипятке в пропорции 1 чайная ложка на 200 миллилитров воды. Готовый напиток подсластите медом перед подачей.
Ингредиенты:
100 граммов зеленого чая
2 столовые ложки аниса
1 столовая ложка полыни
2 чайные ложки измельченной гвоздики
Чай с кориандром и тмином
Любители кориандра и тмина по достоинству оценят этот согревающий напиток, обладающий сильными очищающими свойствами и способствующий хорошему пищеварению.
Добавьте специи в закипающую воду и оставьте напиток вариться на медленном огне на 10 минут. Перед подачей процедите чай.
Ингредиенты:
6 стаканов воды
по 1 чайной ложке тмина, кориандра и семян укропа
Сытный детокс
Сытный и безумно вкусный напиток, который подарит вам здоровый цвет лица, нормализует работу сальных желез и защитит кожу от преждевременного старения. Другие приятные бонусы, которые этот напиток подарит вам: сильные детокс-свойства, снятие воспалений и хорошее настроение.
Доведите до кипения все ингредиенты, а после этого настаивайте напиток еще 5 минут. Процедите чай перед подачей.
Ингредиенты:
7 стаканов воды
по 1 чайной ложке изюма, корицы, тертого имбиря, кокосовой стружки и какао
3 столовые ложки меда
2 столовые ложки листьев мяты
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