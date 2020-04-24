Названы веские причины посетить психолога
Сеанс у психолога – это нечто гораздо больше, чем просто посидеть на диване и рассказать о своих проблемах. Существует множество заблуждений о том, что значит пообщаться с профессионалом в области психического здоровья. Необходимость говорить о своих эмоциях рассматривается как нечто слабое и постыдное, то, над чем можно подшучивать. Эта стигма часто является причиной, почему люди боятся идти к психологу.
Но в реальности, терапия – невероятно полезный инструмент, который помогает решать самые разные проблемы – от тревоги до бессонницы, от трудностей в отношениях до психологической травмы.
Исследования показывают, что работа с психологом эффективно помогает людям справляться с психическими расстройствами. Но если вам нужны дополнительные доводы, мы расскажем, кому и зачем нужно идти к психологу.
Основные проблемы, с которыми обращаются к психологу:
Перепады настроения;
Большие изменения в жизни;
Плохие мысли;
Равнодушие к вещам, которые раньше приносили радость;
Чувство изоляции и одиночества;
Чтобы справиться с проблемами в жизни, нужен алкоголь, таблетки или наркотики;
Подозрение, что у вас есть серьезное психическое заболевание;
Чувство потери контроля;
Трудности в отношениях;
Нарушения сна;
Появилось чувство, что нужно с кем-то поговорить.
Таким образом, повод пойти к психологу может быть абсолютно любым.
Какие люди обращаются к психологу
К психологу обычно обращаются люди, в чьей картине мира есть психолог как положительный персонаж, успешно помогающий здоровым людям в затруднительной жизненной ситуации.
Психологи чаще работают с женщинами от 18 до 35 лет. Возраст клиентов-мужчин – от 25 до 40 лет, они приходят реже. Еще реже на сеанс к психологу записываются пары. А вот женщины старше 50 лет и мужчины старше 40-ка практически никогда не обращаются за помощью к специалисту.
Стоит ли идти к семейному психологу
Чтобы получить хорошую консультацию у психолога, важно найти компетентного человека и не попасть на шарлатана, который не только вытянет из вас деньги, но еще и может навредить. Если вы собрались к семейному психологу, для начала почитайте отзывы о нем.
Задача грамотного специалиста – помочь клиенту, уважая его систему ценностей, личные особенности и способность к самостоятельным решениям.
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