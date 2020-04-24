Как правильно хранить продукты в холодильнике
Продукты с запахом должны храниться на отдельных полках, готовые продукты нельзя держать рядом с сырым мясом и и полуфабрикатами. Быстрее всего впитывают запахи сливочное масло, сыр и яйца. В списке рекомендаций — не размещать на дверце холодильника скоропортящиеся продукты: например, творог, творожные массы и охлажденное мясо лучше поместить глубже, но в морозильной камере его лучше не хранить: мясо становится менее сочным.
Содержимое консервных банок надо переложить в отдельную посуду, чтобы избежать появления металлического привкуса из-за окисления поверхности банки после ее вскрытия. Яйца рекомендуется хранить в закрытой упаковке и мыть перед употреблением обязательно, поскольку они могут быть переносчиками сальмонеллы. Яйца, на которых видны трещинки нужно использовать сразу — скорее всего, в них уже занесены микробы, отчего они начнут быстро портиться, заключают эксперты.
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