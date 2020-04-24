Как правильно хранить продукты в холодильнике

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"Храните продукты в упаковках или под закрытыми крышками. Во-первых, так одни продукты не будут пахнуть другими. Во-вторых, в случае порчи, споры плесени не будут разлетаться по холодильнику. Закрывайте емкости, а если продукт в распечатанной упаковке или на тарелке, заворачивайте в фольгу", — рекомендуют эксперты.Продукты с запахом должны храниться на отдельных полках, готовые продукты нельзя держать рядом с сырым мясом и и полуфабрикатами. Быстрее всего впитывают запахи сливочное масло, сыр и яйца. В списке рекомендаций — не размещать на дверце холодильника скоропортящиеся продукты: например, творог, творожные массы и охлажденное мясо лучше поместить глубже, но в морозильной камере его лучше не хранить: мясо становится менее сочным.Содержимое консервных банок надо переложить в отдельную посуду, чтобы избежать появления металлического привкуса из-за окисления поверхности банки после ее вскрытия. Яйца рекомендуется хранить в закрытой упаковке и мыть перед употреблением обязательно, поскольку они могут быть переносчиками сальмонеллы. Яйца, на которых видны трещинки нужно использовать сразу — скорее всего, в них уже занесены микробы, отчего они начнут быстро портиться, заключают эксперты.