Профессор иммунологии дал два самых важных совета для поддержания здоровья при пандемии

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Сегодня нет вакцины против коронавируса, но можно поддерживать оптимальную работу своей иммунной системы, чтобы снизить риск, вызываемый патогеном. Профессор иммунологии в Оксфордском университете Пол Кленерман два самых важных совета, как этого добиться в условиях существующей пандемии.Как сообщает MedikForum.ru, профессор Кленерман утверждает, что можно предпринять упреждающие меры, предотвращая «депрессию» иммунной системы. Он дал самых два важных совета для поддержания здоровья при пандемии.Ученый констатирует, что нездоровые привычки образа жизни могут подавлять иммунную систему, мешая ей работать на оптимальном уровне. По его словам, подавление иммунитета вызывает в первую очередь недостаток разнообразных минералов и витаминов.«Поэтому лучший совет при пандемии – придерживаться здорового сбалансированного рациона питания, поскольку не существует более эффективного способа получать необходимые вещества в достатке», - пояснил профессор иммунологии.Второй важнейший фактор в деле поддержания здоровья – это упражнения. Исследователь подчеркнул, что они крайне важны для сохранения иммунной системы и защиты от диабета 2 типа, который препятствует защите организма от инфекций.Профессор Келнерман рассказал, что при заражении коронавирусом в организме сразу же возникает реакция, означающая действие так называемого врожденного иммунитета. Чтобы быстрее справиться с возбудителем инфекции, иммунный ответ должен быть сильным на раннем этапе, а затем должен быть уменьшен, чтобы не нанести ущерба. Чрезмерная реакция иммунной системы способствует воспалению и усугубляет течение болезни.По его мнению, регулярная физическая активность является одним из лучших способов поддержания здоровья и защиты организма от тяжелых состояний в период пандемии.«Физические упражнения – это общепризнанный способ активизации процесса аутофагии, который защищает от старения и может помочь в поддержании хорошего иммунитета на протяжении всей жизни», - резюмировал иммунолог.