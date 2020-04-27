Как извлечь пользу и избежать отравления молодыми овощами

Огурцы, помидоры, редис, кабачки, молодая капуста, зеленый лук - казалось бы, одна сплошная полезность, особенно весной!Но, говорят специалисты, это не совсем так. Химики и агрономы видят в этих овощах совсем другое - пестициды, нитриты, нитраты, фунгициды и прочие - чего уж там скрывать! - яды. Молодые овощи буквально напичканы химией, чтобы расти "быстрее, выше, сильнее". А платит за это потребитель, причем не только из своего кошелька, но и ценой собственного здоровья.Эксперты рассказали, как не стать жертвой молодых огурцов и помидоров и полакомившись овощами, не загреметь в больницу.Химия в овощахВсе эти яды, которыми обильно сдобрены наши поля, изначально должны приносить только пользу. Разумеется, если их четко дозировать и не превышать норм. Но, к сожалению, правила нарушаются на каждом шагу. Поэтому придется спасаться от этих "врагов" самостоятельно, а для этого их нужно знать в лицо. Давайте знакомиться.Нейтрализуем нитратыГлавная и самая распространенная "весенняя" проблема - нитраты. Они нужны овощам для роста: чем больше нитратов, тем крупнее овощ.Закон четко регулирует нормы нитратов. Но опять же, кому - закон, а кому - "бумажка". Но содержание нитратов очень легко сократить.Во-первых, мыть. И даже более того - замачивать! Огурцы, кабачки, клубнику, редис, раннюю зелень - все это нужно класть в воду минимум на полчаса перед употреблением или готовкой.Во-вторых, удалять все "лишнее". С морковки срезать вершки, с огурца - шкурку, а в капусте не использовать верхние листья и сердцевину. Именно в этих частях накапливается самая большая доза нитратов.В-третьих, обязательно срезать позеленевшие части овощей - такое "позеленение" чаще всего случается с картофелем и морковью. Нитратов там, может, и немного, но зато скрывается другой враг - соланин - эдакий "картофельный стероид", которым очень легко отравиться.Как известно, при термической обработке овощей витамины, содержащиеся в них, теряются. Хорошая новость: нитраты тоже! Приготовление на пару, тушение, жарка и запекание снижают содержание вредных соединений в овощах, но больше всего нитратов уходит при варке. Так что самый лучший способ уйти от вредных веществ при приготовлении блюда - это сварить овощи.ПОЛЕЗНО ЗНАТЬСамые опасныеНитратов больше всего в тех овощах, фруктах и ягодах, где много жидкости или много прожилок. Так что в "ТОП самых опасных" вполне законно попадают: белокочанная капуста, огурец, редис, зелень, дыня, арбуз.ВАЖНО!Чем дольше хранятся овощи, тем меньше в них остается витаминов и других полезностей. Даже за несколько дней в холодильнике овощи и фрукты могут потерять до 30% витаминов. Так что выбирайте только свежие продукты и ровно столько, сколько съедите за пару дней.При долгом хранении и изменении температуры нитраты и вовсе могут превращаться в нитриты - канцерогенные вещества. Поэтому не стоит хранить долго размороженные овощи - нужно их быстро приготовить и съесть!НА ЗАМЕТКУОбязательно мойте не только овощи и фрукты, которые росли в земле, но и те, которые собрали с деревьев, а особенно те, что везли из дальних стран. Часто такие фрукты и овощи обрабатывают смесями газов, для того чтобы уберечь от вредителей, заставить в нужное время созреть или просто чтобы портились не так быстро. Поэтому нелишним будет помыть с мылом не только руки, но и апельсины с мандаринами.Как понять, что норма яда очень высока?Первое правило известно всем, но многие им почему-то пренебрегают. Тем не менее эксперты настаивают: нельзя есть только-только появившиеся овощи, фрукты и ягоды и уж тем более не покупать детям "первую клубничку".Более того: маленьким детям не стоит давать водянистые овощи и фрукты даже со "второй партии" созревания. Но и после того, как продажа сезонных овощей уже в самом разгаре, нужно все время быть начеку: смотреть на внешний вид, принюхиваться и пробовать!Помните:- если арбуз или дыня по виду спелые, но не сладкие, это признак большого количества нитратов,- если у арбуза белые косточки и четко видны белые прожилки, есть его нельзя,- если огурец безвкусный - выбросите его,- если плод слишком водянистый или излишне горький, откажитесь от его употребления.Что же касается других опасных ядов, то с ними все намного проще. Если их доза превышена, вы это сразу почувствуете - отравление практически гарантировано.А свое все-таки лучше!Покупать отечественное призывают и убеждают потребителей по всему миру. Так, например, разъясняя европейцам, почему нужно покупать именно местные овощи и фрукты, Еврокомиссия выдвигает три главных аргумента:Торговля на дальние расстояния плохо влияет на экологию. Когда огурцы и помидоры везут за много тысяч километров, сжигается огромное количество лишнего бензина. Таким образом, купил огурец, привезенный из заморских стран, - нанес дополнительный вред окружающей среде!Долгие переезды плохи и для самого огурца. Хотя технологии выращивания нынче и одинаковы во всем мире, свежесть продукции по дороге теряется. Да и диетологи не раз напоминали: лучшие овощи и фрукты в сезон - местные, из своего региона.И, наконец, социальный аргумент. Купил местное - поддержал своих фермеров, а чем довольнее жизнью фермеры, тем благополучнее страна. Ведь ситуация, когда большая часть населения стремится в пару-тройку крупных городов, создает большие социальные проблемы и дополнительную напряженность в обществе.Выбирая в магазине, либо на рынке первые весенние помидоры, огурцы или петрушку, нужно избегать плодов со слишком яркой раскраской, правильных форм овощей и слишком «кучерявой» зелени, советует врач-гастроэнтеролог Людмила Александрова.Первые весенние плоды, петрушка, укроп, сельдерей и прочее радуют глаз на полках супермаркета, но, как уверяют специалисты, несут больше опасности, чем пользы для здоровья.Нередко в первых весенних овощах уровень нитратов просто зашкаливает, а это чревато интоксикацией организма и тяжелыми отравлениями.«До наступления «официального» сезона тех или иных овощей, ягод или фруктов постарайтесь свести их употребление к минимуму, это слегка снизит опасность, или, по крайней мере, не приведет к накоплению вредных веществ в вашем организме» - советует эксперт.На сто процентов обезопасить себя от опасных химических веществ довольно сложно, но снизить вероятность их покупки возможно, если внимательно осматривать каждый овощ перед его покупкой.Старайтесь выбирать плоды среднего размера. Чем больше тот или иной фрукт или овощ, тем больше вероятность того, что они напичканы стимуляторами роста. Также ни в коем случае не кладите в корзинку овощи и фрукты, из-под кожуры которых просвечивают коричневые или сероватые пятна, советует эксперт.«Интенсивнее всего вредные вещества накапливают петрушка, укроп, лук, различные виды салатов, редис, огурцы, томаты, капуста. Имейте это ввиду, и до наступления сезона не делайте их основой своего рациона», - говорит Александрова.Учтите, что капусту лучше выбирать с тонкой ножкой и без темных пятен. Чем толще ножка, тем более опасной она может оказаться. Огурцы должны выглядеть естественно - слишком крупные плоды, а также яркий цвет, чересчур «правильная» форма должны насторожить.Помидоры не должны быть слишком яркими и тугими, а их кожура – чересчур толстой.Белые прожилки в мясистом плоде – серьезный повод отказаться от его употребления.Кроме того, первые плоды категорически противопоказаны детям. «Овощи, выращенные в искусственных условиях, опасны для детей. Это как раз тот случай, когда свое чадо стоит покормить чем-то менее витаминным, зато безопасным, а пичкать его витаминами будете позже, когда наступит сезон того или иного овоща или фрукта», – советует врач.По словам Александровой, главная опасность первых овощей и зелени – это, конечно же, нитраты. Это неорганическое вещество, которое может содержаться и в сезонных плодах, но в весьма ограниченном (безопасном) количестве, так как овощи и фрукты впитывают их из почвы вместе с водой.«В весенних овощах, выращенных в теплицах, практически во всех, норма содержания нитратов существенно превышена, что может стать причиной отравления, интоксикации. Опасная доза для взрослого – 500 мг, а для ребенка, чтобы отравиться, хватит и 20-30, то есть одного помидора или огурца», - говорит специалист.Она также отметила, что в случае отравления ребенка следует немедленно показать специалисту, чтобы избежать осложнений. Взрослые при отсутствии сильных болей и высокой температуры, могут принять несколько таблеток активированного угля (3 раза в день в течение нескольких суток) либо пропить 2-3 дня абсорбенты.Между тем Федеральное Агентство медикаментов США опубликовало список самых «грязных», с высоким содержанием пестицидов овощей и фруктов.В их числе оказались сельдерей, клубника, яблоки, персики, черешня, картофель, болгарский перец, черника, шпинат, салат, виноград.Среди менее загрязненных пестицидами овощей и фруктов – лук, авокадо, кукуруза, ананас, манго, горох, спаржа, киви, капуста, баклажаны, дыня, арбуз, грейпфруты.Американские токсикологи предлагают для выбора продуктов руководствоваться простым правилом: выбирать для своего стола те из них, которые обладают толстой коркой. Чем она тоньше - тем более проницаема для химических токсических веществ.