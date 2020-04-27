Причины и первая помощь при обмороке

Обморок – одна из форм острой сосудистой недостаточности, приводящая к внезапной потере сознания. Считается наиболее легкой, поскольку достаточно быстро проходит. Обусловлен обморок кратковременным малокровием головного мозга.ПричиныОбморок может развиться даже у практически здорового человека при переутомлении, недосыпании, длительном пребывании в душном помещении, при значительных физических нагрузках, длительном неподвижном состоянии или интенсивной умственной деятельности.Потеря сознания может быть вызвана рефлекторным падением тонуса сосудов при кровопотерях, заболеваниях сердечнососудистой системы, разнообразных внешних воздействиях – волнении, страхе, боли и пр.СимптомыВо время приступа наблюдается слабость, бледность, слабый пульс, головокружение, дурнота, холодный пот, потемнение в глазах, поверхностное и редкое дыхание, мазкое давление (95 на 55 рт.ст.), тело холодное на ощупь.Обморок может длиться от нескольких секунд до нескольких минут и обычно проходит самостоятельно.Чтобы вывести человека из бессознательного состояния, надо уложить его в постель или на горизонтальную поверхность, приподнять ноги и согреть грелками. Чтобы улучшить приток крови к мозгу, следует обеспечить доступ свежего воздуха, расстегнуть стесняющую дыхание одежду и побрызгать лицо водой. Показано вдыхание нашатырного спирта. Если начинается рвота, пострадавшего следует повернуть на бок, чтобы рвотные массы не попали в дыхательное горло. Помогает горящий сладкий чай и фитонапитки.Если больной падает в обморок после истерики, нужно дать понюхать натертый хрен.Если в течение часа после обморока сохраняются такие явления, как резкая общая слабость, тошнота, потливость, снижение давления, следует пройти обследование, поскольку возможны внутренние кровотечения или внематочная беременность у женщин.