Открыт новый вид лечения глаукомы

Глаукома поражает более 64 миллионов человек во всем мире и является основной причиной необратимой слепоты.Обычно это происходит из-за скопления жидкости в передней части глаза, которая увеличивает давление внутри и постепенно повреждает нервы, отвечающие за зрение.Современные методы лечения включают глазные капли, лазер или хирургическое вмешательство, которые имеют ограничения и недостатки.Исследовательская группа во главе с учеными из "Медицинской школы Бристоля" (Великобритания) опробовала новый подход, который способен предоставить дополнительные варианты лечения и преимущества. Их выводы опубликованы в журнале Molecular Therapy.Суть метода генной терапии при глаукомеИсследователи разработали генную терапию и продемонстрировали подтверждение концепции, используя экспериментальные мышиные модели глаукомы и донорской ткани человека.Направленная на лечение часть глаза называется цилиарным телом - оно производит жидкость, которая поддерживает давление в глазу. Используя технологию редактирования генов CRISPR, ген под названием Aquaporin 1 в цилиарном теле был инактивирован, что привело к снижению глазного давления.Ученые обсуждают с отраслевыми партнерами поддержку дальнейшей лабораторной работы и быстрого продвижения нового варианта лечения к клиническим испытаниям.