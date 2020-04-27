Эти 4 продукта защитят от роста жира на животе во время самоизоляции

Чтобы предотвратить возможный рост жира во время самоизоляции, необходимо употреблять продукты, богатые клетчаткой, – такова рекомендация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Для защиты от наиболее опасного типа ожирения (в области живота) ее эксперты советуют ввести в рацион 4 продукта.Как сообщает MedikForum.ru, одним из последствий самоизоляции может стать прибавка в весе – подолгу находясь в стенах своих квартир, люди меньше двигаются и чаще используют еду, чтобы справиться с эмоциональным напряжением. Наиболее вредным для здоровья в этом плане является рост жира на животе. Увеличение жировой массы в этой области тела связано с развитием воспаления, которое провоцирует целый ряд нарушений, способствующих возникновению предиабета и диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, гормональных сбоев.Как защитить себя от подобных проблем? Представители ВОЗ констатируют: рацион, содержащий много цельных растительных продуктов, богатых пищевыми волокнами, поможет поддержать здоровое состояние пищеварительной системы, избежать полноты и роста жира на животе в условиях самоизоляции. Об этом информирует журнал Times Now.«Продукты с высоким содержанием пищевых волокон помогают долго оставаться сытыми, предотвращают переедание, ведущее к увеличению веса - особенно вокруг живота. Таким образом, добавление в рацион продуктов, богатых клетчаткой, может помочь оставаться в форме и не набирать вес, пока вы находитесь дома», - цитирует издание экспертов организации.Особенно эффективными борцами с жиром на животе, по их мнению, являются следующие четыре продукта.Цветная капуста. Исследования показывают: если увеличить свое ежедневное потребление растворимой клетчатки на 10 граммов, масса жира в брюшной полости уменьшается на 3,7%. Данный продукт – ее богатейший источник. Помимо того, в нем имеются витамины группы В, антиоксиданты.Морковь. Сырая морковка, помимо обилия пищевых волокон, содержит каротиноиды (бета-каротин и лютеин), являющиеся одними из лучших натуральных веществ, способных укреплять иммунную систему.Свекла. Высокое содержание воды, волокно, белок в составе данного продукта хорошо снижают аппетит, дают долгое чувство сытости – это очень важно для поддержания веса и похудения.Брокколи. Овощ наполнен мощными антиоксидантами, которые обеспечивают здоровые функции клеток, предотвращают некоторые виды рака. Антиоксиданты и клетчатка продукта улучшают иммунитет, снижают уровень сахара в крови.